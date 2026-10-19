Svona geta reykingar haft áhrif á getu fólks til að eignast börn

Þú þekkir kannski einhver sem hefur átt í erfiðleikum með að eignast börn eða er að glíma við þann vanda núna. Mörgum dettur í hug að tengja slíka erfiðleika við mataræði, hreyfingu og stress. En það má ekki gleyma að taka tóbak með í reikninginn.
Ný bresk rannsókn varpar ljósi á hvaða áhrif tóbaksreykur hefur á getu líkamans til að skapa nýtt líf.
Vísindamenn við University of Nottingham og University of Sheffield gerðu rannsókn á músum og létu þær verða fyrir sígarettureyk þrisvar á dag í tólf vikur. Reykurinn hafði áhrif á eggjastokka og eistu. Rannsóknin hefur verið birt í vísindaritinu Frontiers in Toxicology.
16 músum var skipt í þrjá hópa. Einn hópurinn látinn vera í snertingu við smávegis sígarettureyk, annar þurfti að þola mikinn reyk og sá þriðji var látinn vera í snertingu við skaðlausa blöndu. Litli skammturinn svaraði til um fimm sígaretta á dag en sá stóri til um fimmtán.
Hjá kvendýrunum litu eggjastokkarnir nokkurn veginn eðlilega út við smásjárskoðun og fjöldi eggjapoka var sá sami og hjá samanburðarhópnum. En þegar kafað var dýpra niður kom greinilegur munur í ljós. Rúmlega þúsund gen í eggjastokkunum störfuðu öðruvísi eftir að hafa orðið fyrir áhrifum frá sígarettureyknum. Gen, sem stýra frumuskiptum og efnaskiptum voru minna virk en áður en gen, sem koma að prótínframleiðslu, voru virkari en áður.
Vísindamennirnir segja þetta mynstur minna á það sem sést í eggjastokkum þegar konur eldast.
Hjá karldýrunum sáust breytingar í sjálfum vefnum. Sáðrásirnar í eistunum, þar sem sæðið myndast, víkkuðu þegar mýsnar voru látnar komast í snertingu við mikinn sígarettureyk.
Mörg þeirra gena, sem stýra sæðisframleiðslunni, urðu virkari en áður og það dró úr virkni gena, sem stýra ónæmiskerfinu í eistunum, þegar mýsnar komust í snertingu við sígarettureyk.
Ekki liggur enn fyrir hvaða áhrif þetta hefur á gæði sæðis til langs tíma litið.