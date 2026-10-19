Sjö barna móðir lést eftir að hafa orðið fyrir lest - Var að pósta morgunskokkinu á samfélagsmiðla

Sjö barna móðir lést eftir að hafa orðið fyrir lest á morgunhlaupi sínu í Arizona í Bandaríkjunum, líklega vegna þess að hún var í sínum „eigin heimi“ að taka sjálfa sig upp og með heyrnartól með hávaðadeyfingu, samkvæmt fjölskyldu hennar.
Thelma Candelaria, 47 ára, hafði byrjað að taka upp morgunhlaup sín í kringum Eloy sem hluta af heilsufarsátaki sem féll saman við skírn hennar, sagði syrgjandi fjölskylda hennar við miðilinn KTVK. Candalaria skilur eftir sig sjö börn og munu elstu dætur hennar, Shaunia, 21 árs og Alaisha, 29 ára, stíga inn til að sjá um yngri systkini sín og heimilið.
Candelaria deildi síðasta myndskeiðinu sínu snemma á fimmtudag, 15. október, þar sem hún sagði fylgjendum sínum á Instagram að hún tæki hlaup „alvarlega“ með því að sýna friðarmerki og gefa þumal upp.
Hún hljóp af stað og tók upp myndskeið af lest sem þeytti flautuna sína þegar hún fór framhjá en varð síðan fyrir annarri lest sem kom úr gagnstæðri átt, að sögn miðilsins. Sú lest hafði einnig þeytt flautuna til að vara við, en Candelaria virðist ekki hafa tekið eftir því, þar sem hún var með bleik heyrnartól sem útiloka umhverfishljóð, að sögn dóttur hennar, Alaishu Candelaria.
„Hún var í sínum eigin heimi. Hún söng með Jessie Reyez, sem er uppáhaldslistamaðurinn hennar. Hún var að hlæja,“ sagði Alaisha, 29 ára, við KTVK, en hún lýsti látinni móður sinni sem „engli“.
Candelaria varð fyrir lestinni, en ökumaður hennar hafði þegar nauðhemlað.
Í fyrstu var tilkynnt að Candelaria væri týnd þegar hún skilaði sér ekki heim, en hún fannst síðar látin á vettvangi. Að sögn vina hennar hafði hún nýlega snúist til trúar og lést aðeins nokkrum dögum eftir að hún lét skírast.
„Thelma helgaði líf sitt Jesú Kristi og lét skírast,“ sagði vinkona hennar, Amber Sherban, sem er miður sín, í söfnun á GoFundMe. „Ég var svo lánsöm að fá að verða vitni að þessari fallegu stund. Dagana á eftir fylltist samfélagsmiðlasíðan hennar af þakklæti, jákvæðni og kærleika til Guðs. Hún tók trú sinni af mikilli tign og bað Guð um að fjarlægja neikvæðni úr lífi sínu. Það veitir mér huggun að vita til þess að hún fól Drottni hjarta sitt, en hjarta mitt er brotið vegna barnanna sem þurfa nú að feta sig áfram í lífinu án móður sinnar.“
„Thelma helgaði líf sitt því að vera öðrum til blessunar. Nú er komið að okkur að vera börnum hennar til blessunar.“
Enn er verið að rannsaka slysið og ekki hefur verið upplýst hver dánarorsök móðurinnar var.