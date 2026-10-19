„Side Eye Chloe“ er eitt þekktasta jarm sögunnar - Svona lítur hún út í dag

Smábarnið, sem varð frægt fyrir að virðast „alls ekki hrifin“, græddi verulega á þessu eftirminnilega augnabliki.
„Side Eye Chloe“ eða Chloe með hornaugað er jarm (e. meme) sem fór í mikla dreifingu á netinu árið 2011. Lífið hjá fjölskyldunni er hins vegar gjörólíkt í dag, en þau hafa viðurkennt að þau hafi verið „mjög fátæk“ áður en myndskeiðið fór í dreifingu.
Netheimar eiga það til að breyta hversdagslegum atvikum í merkileg menningarleg fyrirbæri, og svokallað jarm eða meme eru löngu orðin eins konar alþjóðlegt tungumál eða tákn í samskiptum á netinu.
Eitt þeirra er „Side Eye Chloe“. Stúlkan, sem var aðeins tveggja ára, varð heimsfræg á einni nóttu eftir að myndskeið, þar sem hún sýndi lítinn áhuga á óvæntri ferð í Disneyland, fór í dreifingu. En á bak við þennan fræga svip leynist saga um hvernig frægð á netinu breytti lífi einnar fjölskyldu.
Meira en áratug eftir að hún sló í gegn á netinu er Chloe Clem orðin gjörólík því fyndna smábarni sem gerði sig fræga fyrir að setja upp svip sem lýsti vanþóknun, þar sem hún sat í aftursæti bíls foreldra sinna.
Chloe er nú 15 ára gömul og hefur tekið miklum breytingum frá því að hún sýndi svipinn sem gerði hana þekkta um allan netheiminn. Móðir hennar, Katie Clem, segir að líf fjölskyldunnar hafi breyst til frambúðar.
„Fyrir tíu árum vorum við svo fátæk. Þetta kom fyrir okkur og við hugsuðum: Hvað? Við getum borgað reikningana. Við getum flutt úr litlu íbúðinni okkar, þar sem við bjuggum fjögur saman. Þetta snerist um raunveruleg vandamál. Þessir peningar hjálpuðu okkur bókstaflega að komast af í áratug. Hver einasta króna, að frátöldu því sem var lagt fyrir, fór í að halda lífi í okkur; í leigu, reikninga og mat.“
Þótt hún trúi ekki á Guð, lýsti Katie þessu sem eins konar „guðlegri íhlutun“. „Því þetta barst okkur á mjög, mjög viðkvæmum tíma í lífi okkar á síðustu tíu árum.“
Hún tók fram að eiginmaður hennar, David, hefði misst vinnuna nokkrum sinnum síðan myndin fór í dreifingu á netinu, og að fjármunirnir hefðu hjálpað þeim að halda haus.
Þar sem fjölskyldan hélt eignarréttinum að upprunalegu myndinni hefur hún nýtt frægð Chloe á netinu til að skapa arðbær tækifæri; þau hafa meðal annars gert styrktarsamninga, sem sagðir eru nema verulegum fjárhæðum, við fyrirtæki á borð við Google Pixel.
Árið 2021 seldu þau svo myndina sem svokallað NFT (e. non-fungible token) fyrir um 74.000 dali.
Hvað varðar breytingar á lífsstíl hefur Chloe getað farið í mun fleiri ferðalög; hún hefur meðal annars heimsótt Brasilíu tvisvar, sem hún segir að hafi verið hápunktar. Móðir hennar bætti við: „Hún er svo fræg í Brasilíu. Ég veit ekki hvernig eða hvers vegna.“
En þegar litið er til baka hefur móðir Chloe flóknari sýn á myndbandablogg fjölskyldunnar og það hlutverk sem hennar eigin rás gegndi í því. Hún minnist þess hvernig stöðugt var kallað eftir efni þar sem börnin hennar komu við sögu, en fylgjendur voru áhugasamir um að fylgjast með lífi þeirra á samfélagsmiðlum.
„Þetta tók ákveðna stefnu undir lokin og ég hugsaði með mér: ‚Ég held að ég vilji ekki að börnin mín séu svona mikið í sviðsljósinu. Þegar þau urðu eldri fór ég að þvinga þau til að gera ýmsa hluti og ég sá að þeim leiddist það. Ég sá að þau voru þreytt, svo ég sagði: ‚Jæja, nú er þetta búið.‘“