Setti sniglaeitur í mat samstarfskonu – Ástæðan talin tengjast ástarmálum

43 ára kona frá Perth í Ástralíu hefur verið ákærð fyrir að hafa sett sniglaeitur í mat 58 ára samstarfskonu sinnar. Talið er að þær hafi átt í ástarsambandi.
Það var um miðjan febrúar sem konan er talin hafa sett sniglaeitur í mat hinnar konunnar. Hafði hin ákærða tekið karrýrétt með í vinnuna til að gæða samstarfsfólki sínu á.
Í kaffihléinu var matnum skipt á milli starfsfólksins, að sögn ABC News Australia, sem gat þá gætt sér á honum. Í hádeginu ætlaði fórnarlambið að borða afganginn af sínum mat en tók þá eftir grænum kornum í honum sem gerðu að verkum að hún dofnaði í tungunni þegar hún borðaði þau.
Hún hafði samband við lögregluna sem kom á vettvang og tók afganginn af matarskammti konunnar í sína vörslu. Rannsókn á matnum leiddi í ljós að grænu kornin voru sniglaeitur.
Lögreglan segir að hin ákærða hafi náð í sniglaeitur í geymslu í vinnunni og síðan sett það í mat fórnarlambsins.
Réttarhöldin í málinu hefjast í byrjun nóvember í Perth.