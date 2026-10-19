Prestur lést í miðri messu þegar kross féll á höfuð hans

Kaþólskur prestur lést með sviplegum hætti í Ekvador á laugardagskvöld þegar stór og þungur kross losnaði af vegg kirkju og féll á höfuð hans. Slysið varð í miðri messu sem var streymt í beinni útsendingu á samfélagsmiðlum.
Presturinn hét Patricio Sánchez og þjónaði við Perpetuo Socorro-kirkjuna í borginni Guayaquil, í suðvesturhluta Ekvadors. Erkibiskupsdæmið í Guayaquil hefur staðfest andlát hans.
Að sögn AP-fréttastofunnar náðist slysið á myndskeið. Þar sést hvar Sánchez stendur við altarið og stýrir messunni þegar stór kross með líkneski af Jesú losnar skyndilega af veggnum fyrir ofan hann.
Krossinn fellur beint á höfuð prestsins, sem virðist ekki hafa áttað sig á hættunni fyrr en um seinan.
Mikil skelfing greip um sig meðal kirkjugesta sem hrópuðu á hjálp á meðan útsendingin hélt áfram.
Ekki liggur fyrir hvað varð til þess að krossinn losnaði af veggnum og hafa yfirvöld á svæðinu ekki tjáð sig um slysið.
Sánchez var félagi í Redemptoristareglunni, kaþólskri trúarreglu sem stofnuð var árið 1732 og starfar í um 80 löndum.