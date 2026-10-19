Óttast vandræði í Hvíta húsinu – Hverju gæti Melania tekið upp á?

Melania Trump hefur lengi vel haldið sig fjarri mörgum af þeim opinberu viðburðum sem eiginmaður hennar, Donald Trump, er viðstaddur. Hún hefur verið upptekin við eigin verkefni og eftir því sem bandarískur rithöfundur segir, þá getur þetta verið ástæðan fyrir spennu á milli hjónanna.
Donald hefur sinnt forsetaembættinu en á sama tíma hefur Melania að mestu haldið sig fjarri kastljósinu. En það þýðir ekki að hún hafi bara legið í leti að sögn Irish Star.
Hún hefur verið með mörg verkefni í gangi, þar á meðal bókaútgáfu, skartgripasölu, húðvörur og heimildarmynd um líf hennar sjálfrar.
Allt þetta getur að sögn rithöfundarins Michael Wolff valdið spennu í Hvíta húsinu.
Þetta sagði hann í hlaðvarpinu „Inside Trump´s Head“ þar sem hann og blaðamaðurinn Joanna Coles ræddu hlutverk Melania og samband hennar við forsetann.
Óttast hvað hún gerir næst
Wolff sagði að það sé óvissa meðal starfsfólks Donald Trump því það veit ekki hvað Melania hefur hugsað sér að gera.
„Það veit ekki hvað hún mun gera og það hræðist þetta,“ sagði Wolff.
Hann sagðist telja að það sé aðallega hæfileiki Melaniu til að vekja athygli á sjálfri sér sem getur valdið spennu.
Hann sagði að Donald kæri sig ekki um að aðrir fái meiri athygli en hann. Þess vegna geti atvinnurekstur Melania verið ávísun á árekstur.
„Það sem er enn meira áhyggjuefni fyrir Hvíta húsið, er að atvinnurekstur hennar virðist gera hana að miðpunkti athyglinnar en það ýtir henni út í bein átök við forseta Bandaríkjanna, sem við vitum að þolir ekki að aðrir séu miðpunktur athyglinnar,“ sagði Wolff.
Það er rétt að hafa í huga að þetta er hans mat og fullyrðingarnar um áhyggjur starfsfólksins hafa ekki verið staðfestar opinberlega.
Hefur hagnast mikið
Melaniu hefur gengið vel með atvinnurekstur sinn. samkvæmt opinberum gögnum hafði hún rúmlega 17 milljónir dollara í tekjur af heimildarmyndinni „Melani“ sem fjallar um hana sjálfa. Það var Amazon MGM Studios sem gaf myndina út en hún hlaut vægast sagt skelfilega dóma gagnrýnenda og áhorfið var sáralítið.
Í tengslum við gerð myndarinnar stofnaði Melania sitt eigið framleiðslufyrirtæki.
Hún hefur einnig tekjur af bóksölu og sölu á rafrænum eignastaðfestingum.
Fjarveran vekur undrun
Það er ekki bara atvinnurekstur Melania sem varð til þess að Wolff og Coles ræddu um hana og hlutverk hennar. Takmörkuð þátttaka hennar í opinberum viðburðum vakti einnig athygli þeirra.
Strax í kosningabaráttunni 2024 var Melania mun minna sýnileg en Donald og hún hefur heldur ekki sótt mörg af þeim réttarhöldum sem hann hefur þurft að mæta í.
Síðan Donald tók aftur við forsetaembættinu hafa hjónin sést mjög lítið saman opinberlega.
Melania mætti á úrslitaleik HM í knattspyrnu í sumar og það vakti athygli Joanna Coles. „Við höfum nánast ekki séð forsetafrúna á árinu og þess vegna kom á óvart að sjá hana,“ sagði hún í hlaðvarpinu.
Hún furðaði sig einnig á hvernig Melania eyðir tíma sínum fyrst hún tekur ekki þátt í opinberum viðburðum. Hún benti einnig að takmörkuð mæting forsetafrúarinnar á opinbera viðburði, sé öðruvísi en hjá konum sem hafa verið í hennar stöðu.
Setur spurningarmerki við hjónabandið
Wolff fór ekki leynt með að hann hefur sérstaka skoðun á samband Donald og Melania Trump.
Hann sagði hjónaband þeirra vera eitt það óvenjulegasta hjá bandarískum forsetahjónum.
Hann sagðist telja að sjálfstæði Melania og sífellt vaxandi atvinnurekstur hennar geti gert að verkum að erfitt sé að verða við ósk Donald um að hann eigi að vera miðpunktur athyglinnar.