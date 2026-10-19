Óttast að rússnesk „uppvakningaveira“ geti hrundið heimsfaraldri af stað

Vísindamenn óttast að „uppvakningaveira“ sem leynist í sífreranum í Síberíu geti valdið heimsfaraldri er hún losnar úr læðingi samfara bráðnun sífrerans.
Það hefur ýtt undir þessar áhyggjur að nýlega lést 28 ára kona, Darya Shipilova, á dularfullan hátt. Hún vann á rannsóknarstofu í Síberíu, þar sem unnið er að veirurannsóknum, og hefur því verið velt upp að þar sé unnið með lífshættulegar veirur sem geti valdið heimsfaröldrum.
Rússnesk yfirvöld segja að Shapirova hafi látist af völdum lungnabólgu og sérfræðingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hafa ekki fundið neinar sannanir fyrir að plágufaraldur hafi losnað úr læðingi. En sérfræðingar hafa í kjölfarið varað við hættunni sem leynist í sífreranum í Rússlandi, þar geti hættulegar veirur legið í dvala.
Daily Star segir að rannsókn, sem var gerð undir forystu Frakkans Jean-Michel Claverie hjá Aix-Marseille háskólanum, hafi sýnt að bráðnandi sífreri, vegna hækkandi hita, sé alvarleg ógn við lýðheilsu.
Vísindamennirnir rannsökuðu þrettán forsögulegar „uppvakningaveirur“ sem voru sóttar djúpt í sífrera í Síberíu. Meðal þeirra var Pandoraveira yedoma sem hafði verið frosin undir neðanjarðarvatni í 48.500 ár.
Önnur veira, sem er 27.000 ára, var tekin úr leifum af maga mammúta.
Vísindamenn óttast að loftslagsbreytingarnar munu verða til þess að djúpur og súrefnislaus ís, sem er fullkomin geymsla fyrir lífræn efni á borð við margra milljóna ára gamlar örverur, geti bráðnað og þessar örverur og veirur „sloppið út“.
dæmi um slíkt hafa þegar sést í Síberíu. 2016 fór hitinn þar í 35 gráður og sífreri bráðnaði og upp úr honum kom hreindýrshræ. Úr varð miltisbrandsfaraldur sem varð 12 ára dreng að bana.