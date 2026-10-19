Opinber starfsmaður var í 5 vinnum – 56 milljónir í laun

Frá febrúar 2020 til september 2023 þénaði Kashim Chowdhury, sem er nú 55 ára, sem nemur um 56 milljónum íslenskra króna. Þessi laun fékk hann fyrir að sinna fimm heildagsstörfum en þau vann hann öll í fjarvinnu.
Chowdhyr, sem býr í Whitechapel í Lundúnum, er sakaður um að hafa logið til um stöðu sína á vinnumarkaði með því að þykjast vinna 183 klukkustundir á viku í þessum fimm störfum. Það eru 186 klukkustundir í vikunni svo það er augljóst að hann gat ekki unnið í 183 klukkustundir.
LADbible segir að hann sé einnig sakaður um að hafa logið til um veikindi og að hafa makað hvítum andlitsfarða á sig fyrir myndfund. Sagði saksóknari fyrir dómi að þetta hafi Chowdhury gert til að líta út fyrir að vera veikur.
Yfirmaður hans hafði boðað hann til myndfundarins til að ræða nýlegar veikindafjarvistir hans. Áður hafði hann sagt vinnuveitandanum að hann yrði að vinna í fjarvinnu því hann yrði að annast „veika“ móður sína.
Yfirmaður hans sagði fyrir dómi að Chowdhury hafi verið „hóstandi og snýtandi sér“ á myndfundinum og andlit hans hafi virst hvítt en hnakkinn hafi verið öðruvísi á litinn. Sagði yfirmaðurinn engan vafa á að hann hefði sett andlitsfarða á sig til að láta líta út fyrir að hann væri veikur.