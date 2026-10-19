Óhugnanleg uppgötvun við þjóðveg – 36 árum síðar vakna nýjar spurningar

Bandarískum lögregluyfirvöldum hefur loks tekist að bera kennsl á líkamsleifar konu sem fundust í fjallshlíð í Kaliforníu fyrir 36 árum. Konan reyndist vera fjögurra barna móðir en þrátt fyrir þessa mikilvægu niðurstöðu er enn á huldu hvað varð henni að bana.
Lögreglan í Ventura-sýslu greindi frá því í síðustu viku að líkamsleifar sem fundust í grennd við bæinn Ojai í júlí árið 1990 hefðu tilheyrt Patriciu Diönu Hunt Fielding. Hún fæddist 15. október 1933 í Kern-sýslu í Kaliforníu.
Líkamsleifarnar fundust fyrir hreina tilviljun 23. júlí 1990 þegar viðbragðsaðilar voru kallaðir að umferðarslysi skammt frá. Við störf sín komu þeir auga á mannabein í fjallshlíð, um 18 metrum neðan við veginn.
Í kjölfarið var gerð ítarleg leit á svæðinu og fundust fleiri bein, fimm tennur og nokkrir munir sem hugsanlega tengdust konunni.
Þrátt fyrir rannsókn lögreglu tókst ekki að komast að því hver konan var. Óvíst er hversu lengi Patricia hafði verið látin þegar líkamsleifarnar fundust en miðað við ástand þeirra má ætla að hún hafi látist löngu áður.
Vendipunktur varð í febrúar 2025 þegar rannsóknardeild óupplýstra mála í Ventura-sýslu hóf samstarf við fyrirtækið Othram í Texas, sem sérhæfir sig í að bera kennsl á óþekkta einstaklinga með DNA-rannsóknum og erfðafræðilegri ættfræði.
Með þessum aðferðum tókst rannsakendum að finna mögulegan ættingja konunnar. DNA-sýni frá viðkomandi leiddi að lokum til þess að hægt var að staðfesta hver hún var.
En þótt nú sé vitað hver Patricia var er mörgum spurningum enn ósvarað.
Yfirvöld vita lítið um hvar hún dvaldi eða hvað hún hafði fyrir stafni áður en líkamsleifar hennar fundust. Ekki hefur heldur verið upplýst hvernig dauða hennar bar að.
Lögreglan hefur nú leitað til almennings í von um að einhver muni eftir Patriciu eða búi yfir upplýsingum sem geti varpað ljósi á síðustu æviár hennar.