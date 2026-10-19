Ný rannsókn – Blóðið þitt getur afhjúpað hættuna á lungnakrabbameini löngu fyrir greiningu

Þú hefur kannski heyrt um einhver sem greindist með lungnakrabbamein þegar það var um seinan að reyna að gera eitthvað við því.
Mörgum finnst eins og sjúkdómurinn komi bara eins og þruma úr heiðskíru lofti en líkaminn er kannski búinn að vera að senda smáskilaboð, um sjúkdóminn, löngu áður hann greindist.
Vísindamenn við University College London hafa fundið merki um lungnakrabbamein í blóði mánuðum og jafnvel ári áður en lungnakrabbamein greindist. Rannsókn þeirra var birt í vísindaritinu Nature í byrjun október.
Vísindamennirnir kalla merkið „ónæmisþoku“. Það samanstendur af sérstakri tegund ónæmisfruma sem sjá venjulega um að halda bólgum í líkamanum niðri.
Hjá fólki, sem er í mikilli hættu á að fá lungnakrabbamein, safnast þær upp og sljóvga getu ónæmiskerfisins til að uppgötva fyrstu krabbameinsfrumurnar.
Merkið getur sést áður en æxlið myndast
T-frumur leggjast eins og teppi yfir vef þar sem ekki er komið eiginlegt æxli. Þeim mun fleiri T-frumur, þeim mun meiri hætta á að vefurinn þróist síðar yfir í lungnakrabbamein.
Vísindamennirnir eru nú að þróa frumgerð blóðprufu sem á að geta mælt þessar frumur.
Markmiðið er að geta bent á það fólk, sem er er að þróa lungnakrabbamein með sér, löngu áður en það er hægt að sjá ummerki um krabbameinið með myndatöku.