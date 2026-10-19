Morðinginn henti höfði fórnarlambsins í vatn – Lögreglunni brá við það sem hann gerði næst

Einstaklingur, sem deilir heimili sínu með öðrum einstaklingi, reiknar yfirleitt með því að inni á heimilinu sé hann öruggur. En fyrir 67 ára karlmann endaði þetta traust illa því það kostaði hann lífið.
Stuart Everett var myrtur 2024 af Marcin Majerkiewicz, 42 ára, í Salford við Manchester á Englandi. Everett hafði leigt Majerkiwics herbergi.
Málið fór að rúlla þegar líkamshlutar fundust á víðavangi í apríl 2024.
Rannsókn málsins leiddi í ljós að Majerkiewicz hafði drepið Everett með hamri eða einhverju álíka og síðan hlutað líkið niður í 27 búta.
Hann setti líkhlutana í frysti og notaði síðan næstu daga í að flytja þá úr húsinu. Upptökur eftirlitsmyndavéla sýndu að hann ferðaðist með strætisvögnum með líkamshlutana í innkaupapokum.
Það sem lögreglumönnunum brá mest við var að sjá að eftir að hann henti höfði Everett í vatn fór hann beint á KFC og fékk sér að borða eins og ekkert hefði í skorist.
Fjallað er um málið í heimildarmyndinni „Murder Scene: The Incident Room“.
Þar kemur fram að Majerkiewicz hafi skuldað um 12 milljónir og hafi myrt Everett til að komast yfir peningana hans. Þegar hann hafði myrt hann, hafði hann aðgang að bankareikningum hans.
Hann sendi síðan ættingjum Everett skilaboð í gegnum WhatsApp til að leyna því að hann væri látinn. Hann sendi meira að segja afmæliskort til bróður Everett.
Það komst upp um þetta allt og í mars 2025 var Majerkiewicz dæmdur í ævilangt fangelsi. Hann getur sótt um reynslulausn eftir 34 ár.
Líkamshlutar Everett fundust á sex mismunandi stöðum en aðeins 35% af líkinu fundust.