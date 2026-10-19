Mont Blanc hefur hækkað um tæpa tvo metra síðan 2023

Frá því að Mont Blanc fjallið var hæðarmælt 2023 hefur það hækkað um 1,88 metra. Vísindamenn fylgjast náið með hæð þess til að safna upplýsingum um loftslagsbreytingarnar.
Jean des Gartes, aðalmælingarmaður Haute-Savoie-deildarinnar, segir að þetta sé til marks um að fjallið sé „á stöðugri hreyfingu“. AFP skýrir frá þessu.
Fjallið var mælt í september og reyndist þá vera 4.807,47 metrar. Hæð fjallsins hefur verið mæld annað eða þriðja hvert ár frá 2001 til að afla upplýsinga um hvaða áhrif loftslagsbreytingarnar hafa á Alpana.
Garets sagði að hver mæling sé í sjálfu sér ekki mikilvæg hvað varðar hnattræna hlýnun en „hún veitir upplýsingar sem verða greindar með tímanum“.
Sjálft bergið í Mont Blanc er um 4.792 metra yfir yfirborði sjávar en þykkt íss og snævar er mismunandi á milli ára vegna áhrifa veðurs og vinds.
2023 hafði fjalliðlækkað um rúma tvo metra frá mælingunni 2021.
Luc Moreau, jöklafræðingur, sagði á fréttamannafundi að toppur Mont Blanc hafi „fram að þessu ekki orðið fyrir miklum áhrif af loftslagsbreytingunum“.