Móðir lenti í átökum við mann sem réðst inn á heimili hennar og sparkaði í dóttur hennar – Kom með furðulega afsökun fyrir hegðun sinni

Móðir í Arizona lenti í átökum við mann á heimili sínu og götu úti eftir að maðurinn réðst að henni og eins árs gamalli dóttur hennar á heimili þeirra í borginni Buckeye.
Bella Torres segir að maðurinn, sem hún hafði aldrei séð áður, hafi komið að dyrum hjá henni síðastliðinn föstudag og beðið um að fá að nota salernið.
„Það eina sem hann segir er: ‚Má ég nota klósettið hjá þér?‘ Og um leið og hann segir orðið klósett hleypur hann í áttina að mér og grípur um hálsinn á mér,“ sagði Torres í samtali við 12 News.
Torres segir að maðurinn hafi þvingað hana niður í gólfið, sparkað í dóttur hennar og krafist þess að Torres færi úr fötunum. Henni tókst að komast út til að kalla á hjálp og hélt síðan áfram að berjast gegn manninum.
Öryggismyndavélar á heimili Torres náðu hluta atburðarásarinnar á myndband. Á upptökunni heyrist Torres segja: „Hvað í fjandanum er að þér?“ á meðan hún reynir að stöðva manninn. Maðurinn svarar: „Ég er undir áhrifum fíkniefna,“ og kemur síðan með þá furðulegu skýringu að kærasti Torres hafi sent hann á vettvang, með orðunum: „Hann sagði mér að honum líkaði þetta.“
Þegar Torres spurði hver kærasti hennar væri, þagði maðurinn. Atburðarásinni lauk þegar eiginmaður Torres kom heim á bíl sínum og maðurinn flúði af vettvangi.
Myndefni úr eftirlitsmyndavélum gerði lögreglu kleift að handtaka hinn grunaða innan sólarhrings. Yfirvöld greindu frá því að um væri að ræða hinn tvítuga Adrian Ayala.
Við fyrsta málflutning fyrir dómi hélt verjandi Ayala því fram að eiginmaður Torres hefði boðið honum að taka þátt í hlutverkaleik sem báðir aðilar hefðu samþykkt. Dómarinn tók fram að jafnvel þótt eiginmaðurinn hefði samþykkt slíkt, myndi það ekki teljast gild vörn fyrir dómi.
Ayala var látinn laus gegn 25.000 dala tryggingu og er gert ráð fyrir að hann mæti aftur fyrir dóm síðar í vikunni.