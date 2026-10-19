Með því að breyta þessu getur þú lengt lífið um allt að 14 ár

Þú kannast kannski við að hafa hugsað með þér að nú sé kominn tími til að láta mæla blóðþrýstinginn eða þá að nú sé kominn tími til að losa sig við magafituna. En hversdagurinn tekur yfir og þessi hugmynd verður ekkert nema hugmynd.
En það getur skipt máli að hrinda þessu í framkvæmd því það getur lengt ævina heldur betur. Í nýrri alþjóðlegri rannsókn voru áhrifin af því að framkvæma þetta reiknuð út.
Fimmtug kona, sem glímir ekki við neinn af fimm heilsufarsáhættuþáttum, lifir að jafnaði 14,5 árum lengur en jafnaldra kona sem glímir við alla fimm heilsufarsáhættuþættina.
Hjá körlum er munurinn á ævilengdinni 11,8 ár.
Rannsóknin var birt í New England Journal of Medicine. Hún byggir á gögnum um tæplega 2,1 milljón einstaklinga í 39 löndum í 6 heimsálfum.
Heilsufarsáhættuþættirnir, sem miðað er við, eru of hár blóðþrýstingur, of mikil blóðfita, ofþyngd eða of lítil þyngd, sykursýki og að reykja reglulega.
Það er hægt að breyta öllum þessum þáttum með lífsstíl og lyfjum er þörf krefur.