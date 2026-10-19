„Maðurinn minn reyndi að drepa mig – Það sem ég sá hinum megin breytti öllu“

Kona að nafni Ana Christina segir að eiginmaður hennar hafi reynt að myrða hana með því að setja rottueitur í kvöldmatinn hennar. Hún segist hafa lamast tímabundið og hafi óttast að líf hennar væri á enda en hafi síðan komist til meðvitundar á nýjan leik. Það sem hún upplifði á meðan hún var meðvitundarlaus, breytti öllu að hennar sögn.
Hún segist trúa því að hún hafi séð hvað taki við eftir dauðann og það hafi breytt viðhorfi hennar. Lífið hafi sínar góðu og slæmu hliðar en að því loknu taki við „friður, gaman og ást“.
Hún ræddi þetta í NDE (Near-Death-Experience) á Journey YouTUbe-rásinni. Hún sagðist muna eftir að hafa séð móður sína, sem lést ári áður, föður sinn, sem lést í bílslysi, og systur sína, Nadia, sem tók eigið líf 35 ára að aldri.
Hún sagði að ástvinir hennar hafi verið í formi geislandi ljósgeisla frekar en í manneskjulegu formi. Hún sagði að það hafi veitt henni mikla huggun að hitta þá og nú sé hún ekki lengur hrædd við dauðann.
„Ég kom að öðrum inngangi og sá ljósgeisla, þetta var móðir mín. Hún stóð þarna og beið eftir að geta heilsað mér. Hún hafði enga andlitsdrætti, hún var bara ljós. En sálin mín þekkti hana um leið. Ég fór til hennar, hún lést ári áður en þetta gerðist,“ sagði hún.
Hún segist hafa séð Nadia systur sína næst. „Ég hef alltaf hugsað um hvar hún væri. Nadia var með fallegt hjarta en glímdi við mikið þunglyndi þegar hún tók eigið líf. Við eigum föður í himninum sem er svo samúðarfullur og dæmir okkur ekki eins og við dæmum hvert annað.“
„Ég flýtti mér út í ganginn þar sem móðir mín var, þar stóð hún með öðrum ljósgeisla, það var faðir minn. Hann lést í bílslysi þegar ég var 22 ára og ég jafnaði mig aldrei á því. Að sjá hann þarna var falleg lokun fyrir mig. Yfirþyrmandi gleði að sjá þau á svona fallegum stað.“
Hún segir að það að sjá ástvini sína hafi fært henni mikla hugguna og styrkt trú hennar á að fólk sameinist ástvinum sínum eftir dauðann.