Lífshættulegur heilasveppur veldur vaxandi áhyggjum – Getur sýkt fullfrískt fólk

Sjaldgæfur og lífshættulegur sveppur, sem getur valdið alvarlegum sýkingum í heila, hefur greinst í vaxandi mæli í Bandaríkjunum á undanförnum árum. Sveppurinn getur lagst á fólk sem er að öðru leyti við góða heilsu og er dánartíðni þeirra sem sýkjast talin vera allt að 70 prósent.
Frá þessu er greint á fréttavef Fox News, sem vísar til nýrrar skýrslu bandarísku sóttvarnastofnunarinnar, CDC.
Sveppurinn nefnist Cladophialophora bantiana og er svartur myglusveppur sem getur valdið sýkingu í heila. Vísindamenn telja að hann geti borist inn í líkamann við innöndun eða í gegnum sár á húð og þaðan með blóðrásinni til heilans.
Ólíkt mörgum öðrum alvarlegum sveppasýkingum herjar hann ekki eingöngu á fólk með skert ónæmiskerfi. Um helmingur þeirra sem sýkjast er að öðru leyti heilbrigður.
Samkvæmt gögnum frá rannsóknarstofu Washington-háskóla greindust aðeins eitt til fimm tilfelli árlega á árunum 2009 til 2023. Árið 2024 voru þau hins vegar átta og árið 2025 voru þau orðin 14. Þótt fjölgunin sé veruleg hlutfallslega eru tilfellin enn afar fá og sýkingin mjög sjaldgæf.
Alls greindust 48 staðfest tilfelli og eitt líklegt tilfelli í sýnum frá 21 bandarísku ríki og höfuðborgarsvæðinu Washington á tímabilinu frá janúar 2009 til júlí 2026.
„Ástæður þessarar sýnilegu fjölgunar eru óþekktar,“ segir í skýrslu CDC.
Sýkingin er sérstaklega hættuleg vegna þess að hún getur valdið ígerð í heila án augljósra ytri einkenna. Það getur gert læknum erfitt fyrir að greina hana í tæka tíð.
Samkvæmt rannsóknaryfirliti sem birtist í vísindatímaritinu Medical Mycology er dánartíðni þeirra sem sýkjast á bilinu 60 til 70 prósent, jafnvel þótt gripið sé til umfangsmikillar læknismeðferðar.
Meðferðin felst yfirleitt í skurðaðgerð þar sem sýktur vefur er fjarlægður, samhliða gjöf sveppalyfja.
Bandarísk heilbrigðisyfirvöld kalla nú eftir aukinni árvekni meðal lækna og betri skráningu sýkingartilfella svo hægt verði að fylgjast með þróuninni og rannsaka ástæður fjölgunarinnar.