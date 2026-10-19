Leynilegt net Rússa vinnur gegn Pútín – „Við erum að reyna að flýta fyrir falli hans“

Leynilegt net rússneskra ríkisborgara vinnur á laun fyrir úkraínsku leyniþjónustuna og aðstoðar við að undirbúa árásir á hernaðarmannvirki og fylgjast með háttsettum herforingjum innan Rússlands.
Einn þeirra sem sætti eftirliti netsins var rússneski hershöfðinginn Fanil Sarvarov, sem var myrtur í Moskvu í desember á síðasta ári.
Þetta kemur fram í nýjum heimildarþætti BBC World Service þar sem tveir Rússar, sem ganga undir dulnefnunum Ivan og Foma og starfa á laun fyrir úkraínsku leyniþjónustuna, veita sjaldgæfa innsýn í leynilegar aðgerðir gegn stjórnvöldum í Kreml.
Úkraínska herleyniþjónustan, GUR, hefur staðfest að mennirnir tveir starfi fyrir stofnunina. BBC tekur þó fram að ekki hafi verið hægt að sannreyna allar frásagnir þeirra af einstökum aðgerðum.
Fylgdust með hershöfðingja sem var myrtur
Foma, sem býr í útlegð í Póllandi, segist stýra neti sjálfboðaliða sem starfa á laun innan Rússlands. Hlutverk þeirra sé meðal annars að fylgjast með háttsettum rússneskum herforingjum sem úkraínska leyniþjónustan hefur áhuga á.
Einn þeirra var Fanil Sarvarov hershöfðingi, sem lést þegar sprengja sprakk undir bifreið hans í Moskvu í desember 2025.
Foma staðfesti eftir morðið að menn á hans vegum hefðu fylgst með ferðum hershöfðingjans og aflað upplýsinga um hann.
Hann sagði eftirlitið hafa verið sérstaklega erfitt þar sem Sarvarov hefði reglulega breytt ferðum sínum og dvalið til skiptis hjá ástkonu sinni og samstarfsmanni.
Foma leggur þó áherslu á að menn hans taki ekki sjálfir þátt í morðum eða árásum. Þeir safni upplýsingum sem síðan séu afhentar úkraínsku leyniþjónustunni.
„Ég vil að fólk sem fremur hræðilega hluti í nafni Pútíns og Rússlands í Úkraínu skilji að það þurfi að gjalda fyrir það. Ég vil að það verði hrætt,“ segir hann.
Segir hundruð Rússa vinna gegn stjórnvöldum
Að sögn Foma gætu á bilinu 300 til 500 Rússar tekið þátt í sambærilegri starfsemi fyrir Úkraínu. BBC hefur ekki getað staðfest þá tölu.
Hann segir eigið tengslanet samanstanda af um þrjátíu einstaklingum sem starfi í Rússlandi, Úkraínu og öðrum Evrópulöndum.
Sjálfur þjálfar hann menn sína í gegnum netið og kennir þeim meðal annars að fylgjast með ferðum herforingja án þess að vekja athygli.
Blaðamaðurinn Marcin Mamon, sem gerði heimildarmyndina, fylgdist með einni slíkri þjálfun.
Foma sýndi honum einnig gagnagrunn með upplýsingum um rússneskar herstöðvar, vopnageymslur og heimilisföng herforingja og flugmanna sem taka þátt í árásum á Úkraínu.
„Til þess að brjóta kerfið niður þarftu að skilja hvernig það virkar. Þá geturðu beint spjótunum að veikleikum þess,“ segir hann.
Faldi sprengiefni við herflugvöll
Hinn maðurinn, Ivan, segist hafa tekið þátt í undirbúningi úkraínskra drónaárása á hernaðarleg skotmörk innan Rússlands, þar á meðal herflugvelli og vopnaverksmiðjur.
Hlutverk hans hafi meðal annars falist í að fylgjast með hernaðarmannvirkjum og finna staði þar sem hægt væri að fela íhluti dróna og sprengiefni fyrir fyrirhugaðar árásir.
Hann afhenti blaðamanninum myndskeið sem virtist sýna hann fela sprengiefni í grennd við rússneskan herflugvöll.
Ivan lýsir einnig því þegar bifreið hans var stöðvuð við eftirlit á meðan hann var með heimatilbúið sprengiefni í fórum sínum.
„Alvarlegasta atvikið var þegar bíllinn minn var stöðvaður og ég var með heimatilbúið sprengiefni meðferðis. Áhættan var gríðarleg en eins og þú sérð komst það ekki upp,“ segir hann.
Hefði hann verið handtekinn hefði hann getað átt yfir höfði sér áratugalanga fangelsisvist.
Vilja flýta fyrir falli Pútíns
Báðir mennirnir segjast starfa gegn rússneskum stjórnvöldum af pólitískri sannfæringu en ekki vegna fjárhagslegs ávinnings.
Þeir telja að framtíð Vladimírs Pútíns Rússlandsforseta ráðist að verulegu leyti af úrslitum stríðsins í Úkraínu.
„Ég held að stjórn Pútíns gæti fallið ef þeir tapa stríðinu. Með aðgerðum okkar erum við að reyna að flýta fyrir því,“ segir Ivan.
Hann viðurkennir þó að óttinn sé stöðugur fylgifiskur þess lífs sem hann hefur valið sér.
„Óttinn er alltaf til staðar. Hann fylgir mér hvert sem ég fer. Jafnvel þótt þú gerir ekki neitt ertu samt hræddur. Þetta er Rússland.“
Þrátt fyrir hættuna segist hann sannfærður um að breytingar muni að lokum eiga sér stað.
„Pútín mun ekki lifa að eilífu.“