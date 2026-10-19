Læknir varar við – Segir að nútímalífið geti eyðilagt hnakka fólks

Nútímalífið getur eyðilagt hnakkann þinn. Þetta segir breski læknirinn Anthony Gosh, sem er einnig ráðgjafi varðandi taugaskurðlækningar í bakinu.
BBC ræddi við hann um þetta enda ætti maðurinn að hafa góða þekkingu á líkamanum. Hann benti á að hnakkinn sé vanur að bera um 5,4 kíló, það er þyngd höfuðsins, en hann lendir oft í að þurfa að bera þyngri byrði en það.
Ef maður situr og beygir sig fram, til dæmis yfir síma eða tölvu, þá eykst þyngdin, sem hálsinn þarf að bera, upp í um 27 kíló.
Hann sagði að 60 til 80% fólks muni glíma við verki í hnakka og baki og allt að helmingurinn glími oft við þetta eða öðru hvoru.
Hann sagði að sem betur fer sé hægt að vinna gegn þessu með æfingum og með því að hreyfa sig. „Hryggurinn vill bara hreyfa sig,“ sagði hann og bætti við að það tryggi blóðflæði í gegnum hann og þar með verði spennan í vöðvunum betri.