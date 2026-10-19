Kraftaverkið í kuldanum – Var beinfrosin en vaknaði til lífsins

Aðfaranótt 20. desember 1980 lenti bifreið hinnar 19 ára Jean Hilliard utan vegar á afskekktum stað í Minnesota í Bandaríkjunum. Það var úr vöndu að ráða því frostið var 22 gráður og þetta var auðvitað löngu fyrir tíma farsímann.
Hún átti engan annan kost en að ganga heim til vinar síns sem bjó um þrjá kílómetra frá staðnum þar sem bifreiðin fór út af veginum. Hún komst næstum á leiðarenda, hrundi niður nokkra metra frá útidyrunum.
Þar lá hún í rúmlega sex klukkustundir.
Þegar hún fannst næsta morgun, var hún gaddfreðin, eins og planki. Hún var strax flutt á sjúkrahús. Læknarnir ætluð að gefa henni vökva í æð en það var ekki hægt því sprautunálarnar brotnuðu þegar reynt var að stinga í gaddfreðna húðin. Það var ekki til hitamælir sem mældi eins lágan hita og líkamshiti hennar var kominn niður í. Augasteinarnir voru fastir og sýndu engin viðbrögð þegar lýst var í augun.
Ekki var annað að sjá en hún væri látin. En læknarnir settu samt sem áður hitapoka og teppi í kringum hana.
Eftir stutta stund tók hjúkrunarfræðingur eftir því að Hilliard var með mjög veikan og hægan púls, 12 slög á mínútu. Líkami hennar byrjaði smám saman að þiðna. Þegar leið á morguninn opnaði hún augun og bað um vatn að drekka.
Það óvæntasta kom í ljós daginn eftir – hún hafði ekki hlotið heilaskaða við þetta. Það þurfti ekki að aflima hana og hún hlaut nánast enga varanlega skaða.
Skýringuna er að finna í hversu kalt var. Þessi mikli kuldi hægði svo mikið á efnaskiptum líkamans að líkaminn lagðist í einhverskonar dvala og verndaði mikilvægustu líffærin gegn súrefnisskorti.
Niðurstaða læknanna varð síðan að klassík í læknisfræðibókum: „Maður er ekki dáin, fyrr en maður er heitur og dáin.“