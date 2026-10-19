Kona með sjaldgæfan sjúkdóm hefur ekki getað pissað í tvö og hálft ár

Evan Francis hefur stigið fram og lýst áfallinu sem fylgdi því að greinast með sjúkdóm sem varð til þess að hún gat ekki pissað í tvö og hálft ár.
Í janúar 2024 leitaði Francis til heimilislæknis vegna bakverkja og uppþembu, og fékk sýklalyf við þvagfærasýkingu. Tveimur vikum síðar sneri hún aftur til læknisins með sömu einkenni, auk þess sem hún hafði ekki pissað í tvo sólarhringa. Henni var aftur sagt að um þvagfærasýkingu væri að ræða.
Ómskoðun í mánuðinum á eftir leiddi í ljós að 300 ml af þvagi voru enn í blöðrunni. Henni var vísað til þvagfæralæknis, en áður en að þeim tíma kom leið hún í gegnum 36 „hræðilegar“ klukkustundir þar sem hún gat alls ekki pissað.
Hún sagði að hún hefði „litið út eins og hún væri gengin níu mánuði á leið“ og fundið fyrir svima og ógleði. Ástandið varð svo slæmt að hún fór á sjúkrahús, þar sem einn lítri af þvagi var tæmdur úr þvagblöðrunni. Henni var sagt að hún hefði getað fengið „blóðeitrun“ (sýklasótt) ef hún hefði beðið lengur.
Francis, þá þrítug, fékk þvaglegg og poka til að safna þvaginu. Hún fór heim með pokann, en gat ekki farið út úr húsi í fimm daga þar sem henni leið illa með pokann og fannst óöruggt að vera með hann. Tveimur vikum síðar var pokinn fjarlægður, en uppþemban tók sig upp að nýju.
Blöðruspeglun í maí 2024, þar sem myndavél var komið fyrir í þvagrásinni, tvær segulómskoðanir í júní og þvagflæðisrannsóknir í júlí leiddu loks í ljós að Evan væri með svokallað Fowler-heilkenni.
Hvað er Fowler-heilkenni?
Fowler-heilkenni er sjúkdómsástand sem veldur algerri eða hluta-þvagteppu og hrjáir eingöngu konur. Algengast er að einkenni komi fyrst fram um 26 ára aldur.
„Erfiðleikarnir við að pissa eiga rætur sínar að rekja til þvagrásarhringsins (vöðvans sem sér um að halda þvagi),“ útskýra samtökin Fowler's Syndrome UK. „Vandinn stafar af því að vöðvinn slakar ekki á eins og hann ætti að gera, sem kemur í veg fyrir eðlilega þvaglátslosun.“
Francis var tjáð að hún þyrfti að nota þvaglegg það sem eftir væri ævinnar, sem „lagði andlega heilsu hennar í rúst“.
Þótt hún væri „mjög þakklát“ fyrir að fá greiningu „mjög hratt“, glímdi Francis við 35 þvagfærasýkingar á tímabilinu febrúar til ágúst 2024, áður en hún var lögð inn á sjúkrahús með blóðsýkingu (sepsis). Hún skipti yfir í þvaglegg sem fer í gegnum kviðvegginn beint inn í blöðruna (svokallaður kviðveggjarleggur).
Eftir að hafa reynt að nota sérstakt rafeindatæki, sem átti að senda boð til blöðruvöðvans um að slaka á og hleypa þvagi út, en virkaði því miður ekki, hefur Francis nú skráð sig á biðlista eftir aðgerð. Í þeirri aðgerð á að nýta botnlangann til að búa til göng, þannig að þvagið geti skilað sér út um naflann.
Francis vill vekja athygli á þvagteppu, en hún telur að ræða þurfi meira um ástandið og auka þekkingu á því.
Francis lýsir átta klukkustunda aðgerðinni sem „mjög spennandi“ en jafnframt „ógnvekjandi“. Hún segir líf sitt vera í biðstöðu vegna þess hve langur biðlistinn er. Hún lýsir því hversu andlega íþyngjandi ástandið er fyrir konu á hennar aldri, og hversu „niðurlægjandi“ það getur verið, sérstaklega í ljósi þess hve lítil vitneskja er til staðar um þetta vandamál.
„Ég er mjög ung til að glíma við vandamál tengd þvagblöðrunni. Þótt þetta komi oftar fyrir hjá ungu fólki en marga grunar, er lítið talað um það,“ segir hún. Hún bætir við að sjálfstraust hennar hafi hrunið, sem geri það að verkum að hún geti ekki „farið á stefnumót eða neitt slíkt“.
„Fólk segir að ég standi mig vel í þessu, en það sér ekki hversu mikið ég berst við þetta,“ heldur hún áfram. „Ég vildi að meira væri rætt um þvagteppu og að fólk vissi meira um hana. Við tölum um þvagleka, en ekki þvagteppu; ég held að þess vegna finni fólk fyrir skömm og vandræðalegheitum vegna þessa. Þegar fólk heyrir orðið ‚leggur‘ hugsar það ekki um fólk eins og mig, en þetta getur komið fyrir fólk á öllum aldri.“
„Það er sárt að vera á mínum aldri og óttast nánd við aðra, einfaldlega vegna þess að það stendur slanga út úr líkamanum á manni.“
Hún kallar eftir „ítarlegri rannsókn“ sem tæki til allra sjúklinga með Fowler-heilkenni, í þeim tilgangi að komast að því hvers vegna þetta ástand kemur upp.