Keypti hús – 10 árum síðar uppgötvaðist að hann fékk grunnskólann við hliðina með

Fyrir tíu árum síðan keypti Sukhjit Bains þriggja herbergja hús í Birmingham á Englandi. Húsið var selt á uppboði og voru það borgaryfirvöld sem seldu það. Þegar gengið var frá kaupunum gerði lögmaður hans mistök, notaði rangt samningsform, sem gerði að verkum að grunnskólinn, við hliðina á húsinu, var einnig skráður á hann.
Bains keypti húsið í gegnum fyrirtæki sitt, NH Care Limited.
Starfsmenn borgarinnar komu ekki auga á villuna í samningnum og skrifuðu undir eyðublaðið sem gerði Bains að lögmætum eiganda íbúðarhússins og George Dixon grunnskólans.
Mistökin uppgötvuðust ekki fyrr en 10 árum síðar þegar skólinn sótti um heimild til að verða akademía. Daily Star skýrir frá þessu og segir að Bains hafi ekki komist að því að hann átti skólann fyrir en starfsmaður borgaryfirvalda neyddist til að hringja í hann og óska vandræðalegur eftir að Bains skilaði skólanum til borgarinnar.
Bains er tæknilega séð lögmætur eigandi skólans og ef hann vildi gæti hann krafist leigu fyrir afnot af húsnæðinu eða jafnvel látið bera skólann út og jafna húsið við jörðu.
Í fyrstu féllst Bains á að skila skólanum til borgarinnar. Síðan hætti hann að svara starfsfólki borgarinnar og hefur ekki viljað skrifa undir þau skjöl, varðandi eigendaskiptin, sem hafa verið send til hans.
Borgaryfirvöld hafa nú hafið lagalegt ferli til að reyna að fá skólann aftur.