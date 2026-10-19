Hringdi í neyðarlínuna og sagði að frændinn væri ekki ofbeldisfullur – Annað kom á daginn skömmu síðar

„Hann er ekki ofbeldisfullur eða eitthvað svoleiðis. Ég held að ég láti þetta bara hafa sinn gang,“ sagði kona ein þegar hún hringdi í neyðarnúmerið 911 í Alabama. Nokkrum klukkustundum síðar fann lögreglan lík hennar og móður hennar á heimili þeirra og höfðu bæði líkin verið afhöfðuð.
The Independent segir að afrit af símtali konunnar til neyðarlínunnar sýn að hún hafi hringt um klukkan 11 að morgni mánudaginn 12. október síðastliðinn og hafi sagt að frændi hennar, Steele, væri hættur að taka lyfin sín og að hún vissi ekki hvern hún gæti haft samband við.
„Hann gaf símann sinn og er að gefa bílinn sinn. Hann gerir undarlega hluti og ég veit ekki hvort það er gott. Hann segist ætla að lifa fyrir guð og ekki eiga nein raftæki,“ sagði konan.
Neyðarvörðurinn spurði hana þá hvort hún þyrfti á læknisaðstoð að halda og sagði hún þá að Steele væri haldin geðhvarfasýki. Í hans huga væri hann að fylgja fyrirmælum guðs.
Símtalið hélt áfram og sagði konan að Steele væri að missa sig. Þá spurði neyðarvörðurinn hvort hann væri að meiða einhvern.
„Ég hringdi í 988 og reyndi að tala við hann. Hann er rólegur! Hann er ekki ofbeldisfullur eða eitthvað svoleiðis. Ég held að ég láti þetta bara hafa sinn gang,“ sagði konan.
Neyðarvörðurinn upplýsti hana um símanúmer lögreglunnar og símtalinu lauk.
Rúmum tveimur klukkustundum síðar var lögreglan kölluð að heimili konunnar og þar tók Thomas Steele á móti lögreglumönnunum utandyra. Inni voru lík frænku hans, Christy Deloach 65 ára, og ömmu hans, Dora Boone 85 ára.
Höfuðið hafði verið sagað af báðum konunum með keðjusög að sögn lögreglunnar. Þriðja konan, sem er fötluð, var einnig á heimilinu en var heil á húfi.