Grunaður innbrotsþjófur á Kanaríeyjum féll niður af þriðju hæð

Fjörutíu og sjö ára gamall maður var handtekinn eftir að hafa fallið niður tvær hæðir í San Agustín á Gran Canaria, en maðurinn er grunaður um að hafa brotist inn í íbúð á meðan íbúar sváfu.
Atvikið átti sér stað laust fyrir kl. 6 á sunnudags morgun á ferðamannastaðnum San Agustín á Gran Canaria.
Canarian Weekly greinir frá og hefur eftir íbúum, sem og spænsku lögreglunni, að maðurinn hafi haft á brott með sér handtösku, peningaveski og gleraugu úr íbúðinni. Hann féll síðan niður um tvær hæðir. Ekki kemur fram hvernig fallið bar að.
Maðurinn hlaut minniháttar höfuðáverka. Íbúar komu honum til aðstoðar og héldu honum á staðnum þar til lögregla kom. Hann var handtekinn og fluttur á San Roque sjúkrahúsið í Maspalomas.