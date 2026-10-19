Frakkland á öðrum endanum: Ræningjar létu greipar sópa í verslunum Louis Vuitton og Dior

Frakkland hefur verið á öðrum endanum undanfarna daga vegna umfangsmikilla óeirða sem hafa einkennst af ofbeldi, skemmdarverkum og ránum.
Á myndskeiðum sem nú fara eins og eldur í sinu um samfélagsmiðla má sjá grímuklædda einstaklinga ryðjast inn í lúxusverslanir og tæma hillur af verðmætum varningi.
Emmanuel Macron Frakklandsforseti fordæmdi ofbeldið í sjónvarpsávarpi í gærkvöldi og hét því að þeir sem bæru ábyrgð á skemmdarverkum og ránum yrðu látnir sæta ábyrgð.
Frá þessu greinir meðal annars breska blaðið Daily Mail.
Í Marseille náðist á myndskeið þegar hópur hettuklæddra manna reyndi að brjótast inn í Louis Vuitton-verslun með því að nota málmhlið til að brjóta glerið í verslunarglugganum. Mennirnir létu ekki þar við sitja heldur reyndu einnig að sparka rúðunni niður.
Á myndskeiðum sem tekin voru síðar má sjá glerbrot og brak á gólfinu, en hillur verslunarinnar höfðu verið tæmdar.
Svipaða sögu var að segja af Christian Dior-verslun í París þar sem rúður voru brotnar og varningur lá á víð og dreif um gólf. Þá var Rolex-úrum stolið úr verslunum í Marseille.
Í öðru myndskeiði má sjá konu grátbiðja hóp ungra manna um að láta matvöruverslun hennar í friði. Mennirnir láta sér hins vegar fátt um finnast og ryðjast inn í verslunina.
„Af hverju eruð þið að þessu?“ hrópar konan örvæntingarfull og bendir á að rán og skemmdarverk eigi ekkert skylt við málstað mótmælenda.
Í Nice náðist jafnframt myndskeið af eiganda myndasöguverslunar sem reyndi að verja fyrirtæki sitt fyrir skemmdarvörgum. Hann gekk út til að stöðva hópinn en fékk að launum högg og spörk.
Laurent Nuñez, innanríkisráðherra Frakklands, hefur sagt róttæka vinstrihópa hafa tekið virkan þátt í óeirðunum. Hann hefur meðal annars nefnt Antifa og aðrar róttækar hreyfingar í því sambandi.
Macron sagði í ávarpi sínu í gær að nauðsynlegt væri að gera skýran greinarmun á fólki sem mótmælti af réttmætum ástæðum og þeim sem nýttu sér ástandið til að fremja ofbeldis- eða skemmdarverk.