Fjölmiðlafulltrúinn fyrrverandi útskýrir hvers vegna hún sagði engum að hún hefði ekki lögmannsréttindi

Katie Zacharia, sem var vikið úr starfi fjölmiðlafulltrúa Hvíta hússins aðeins fimm dögum eftir að hún hóf störf, hefur verið gagnrýnd fyrir að villa á sér heimildir. Hún hafi árum saman komið fram sem lögmaður án þess að hafa staðist lögmannspróf.
Zacharia var spurð í samtali við Fox & Friends á föstudaginn hvers vegna hún hafi ekki upplýst Donald Trump Bandaríkjaforseta um að hún væri í raun og veru ekki lögmaður. Zacharia kom með einfalt svar: Hún hafi ekki upplýst forsetann um þetta þar sem hann spurði aldrei.
„Það spurði enginn þessara spurninga. Ég var ráðinn sem fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins en ekki sem lögmaður Hvíta hússins.“
Hefur málið vakið upp spurningar um ráðningarferli Hvíta hússins, enda þykir mörgum ljóst að ekkert hafi verið gert til að sannreyna fullyrðingar Zacharia um feril hennar.
Þáttastjórnendur Fox & Friends spurðu fjölmiðlafulltrúann fyrrverandi hvort hún héldi að forsetinn treysti henni ennþá eftir þessar meintu blekkingar hennar. Zacharia átti erfitt með að svara þeirri spurningu.
„Ehh... sko,“ sagði Zacharia og hélt svo áfram: „Ég náði að ferðast með honum í gegnum allar miðkjörtímabilsráðstefnurnar, afsakið, ég meina miðkjörtímabilskosningafundina og ég vonast til að hafa náð trausti og trú allra í kringum mig.“
Þegar Donald Trump tilkynnti að Zacharia væri nýr fjölmiðlafulltrúi hans titlaði hann hana sem lögmann. Fyrsti og eini blaðamannafundur hennar fór fram á þriðjudaginn í síðustu viku og þótti ekki ganga vel. Hún tók aðeins við þremur spurningum frá blaðamönnum áður en hún sleit fundinum um 14 mínútum eftir að hann hófst.
Síðar var hún spurð hvar hún hefði þeytt lögmannsprófið þegar hún var við það að stíga um borð í einkaþotu forsetans. Hún svaraði: „Þegar ég flutti til Kína.“
Zacharia sagðist síðar hafa misskilið spurninguna og taldi blaðamann hafa spurt hvað hún gerði eftir að hún lauk lögfræðinámi. Hún fékk svo að finna fyrir því í viðtali hjá Fox-fréttastofunni á fimmtudeginum en fréttamaðurinn Sean Hannity kom þar mörgum að óvörum með harðri framgöngu, en Hannity hefur jafnan farið mjúkum höndum um bandamenn forsetans og aðra Repúblikana. Eftir viðtalið töldu flestir ljóst að dagar Zacharia í starfi væru taldir. Það reyndist rétt. Trump sagði opinberlega að þetta væri ekki rétta starfið fyrir hana og skömmu síðar var tilkynnt að henni hefði verið vikið úr starfi.
Forsetinn var aðeins mýkri þegar hann sagði um Zacharia að líklega væri þetta ekki rétta starfið fyrir hana.