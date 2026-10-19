Fæturnir þínir geta varað við hjartasjúkdómi allt að tíu árum fyrir greiningu

Þú hefur kannski upplifað að skyndilega virðist tröppurnar vera orðnar brattari en áður eða að innkaupapokarnir séu þyngri en áður. Margir kenna aldrinum um og hugsa kannski ekki meira út í þetta. En það getur meira búið að baki.
Í nýrri rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu JAMA Cardiology, kemur fram að eldra fólk, sem fær hjartasjúkdóm, missir styrk og úthald í hinu daglega lífi allt að tíu árum áður en sjúkdómur greinist.
Það voru vísindamenn við Monash University í Melbourne í Ástralíu sem gerðu rannsóknina. Rúmlega 12.000 Ástralar, 65 ára og eldri, tóku þátt í rannsókninni.
2.403 þeirra greindust síðar með hjarta- og æðasjúkdóm en 9.612 héldu heilsunni og voru því samanburðarhópur.
Vísindamennirnir mældu almenna líkamlega getu og líkamleg lífsgæði þátttakendanna árlega. Sérstaklega var fylgst með hvort þátttakendurnir gátu sinnt daglegum verkefnum á borð við að ganga, ganga upp tröppur og halda á innkaupapokum.
Mynstrið var skýrt. Þeir sem greindust seint með hjartasjúkdóm, komu verr út úr mælingunum en samanburðarhópurinn í allt að tíu ár fyrir greininguna. Á síðustu fimm árunum fyrir greininguna jókst hraði afturfararinnar augljóslega.