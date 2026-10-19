Breskar hersveitir æfa sig undir að „endurheimta“ Falklandseyjar

Samband Argentínu og Bretlands hefur farið versnandi að undanförnu vegna orðræðu argentínskra stjórnmálamanna um að Falklandseyjar tilheyri Argentínu með réttu. Óttast sumir að þeir kunni að grípa til hernaðar eins og 1982 til að ná eyjunum á sitt vald.
Javier Milei, forseti, hefur sagt að Falklandseyjar séu „undir ólöglegri erlendri hersetu“ og hótaði að „taka málin í eigin hendur“. Hann sagðist einnig ætla að grípa til refsiaðgerða gagnvart olíuborunum við eyjarnar og hefur hótað að kæra ísraelskt orkufyrirtæki sem er við olíuleit við eyjurnar.
Nú eru breskar hersveitir farnar að æfa sig sérstaklega undir að endurheimta Falklandseyjar ef svo skyldi fara að Argentínumenn ráðast á þær. Bresk yfirvöld hafa heitið því að þau muni ekki sitja aðgerðarlaus ef svo fer.
The Times segir að rúmlega 100 breskir hermenn hafi tekið þátt í sex daga æfingum á Falklandseyjum með varaliðsmönnum sem eru búsettir á eyjunum.
Á æfingunni var líkt eftir atburðarásinni þegar Argentína réðst á eyjurnar 1982. Það stríð stóð ekki lengi. Áður en Argentínumenn gáfust upp féllu 650 hermenn þeirra í valinn og 255 breskir.
Eyjaskeggjar greiddu atkvæði um framtíð eyjanna árið 2013 og greiddu þá 99,8% atkvæði með því að eyjurnar skyldu áfram vera breskt yfirráðasvæði. Þrír greiddu atkvæði gegn því.