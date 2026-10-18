Vaknar þú snemma til að stunda líkamsrækt? – Þá ættir þú kannski að hugsa þig um

Vekjaraklukkan hringir klukkustund fyrr en venjulega svo þú getir farið í líkamsræktarstöðina eða út að hlaupa. Líðanin getur verið góð að hreyfingunni lokinni en gjaldið fyrir tapaðan svefn er kannski hærra en þú heldur.
Í umfjöllun í Communication Medicine kemur fram að fylgst hafi verið með tæplega 71.000 manns til að skoða betur tengsl svefns og hreyfingar.
Niðurstaðan er að góður nætursvefn fær fólk til að hreyfa sig meira daginn eftir.
En þegar horft er á þetta í hina áttina þá kemur í ljós að fleiri skref eða meiri hreyfing yfir daginn bætir ekki nætursvefninn.
Það voru vísindamenn við Flinders háskólann í Adelaide í Ástralíu sem fylgdu þátttakendunum eftir í 394 daga að meðaltali. Svefnskynjari var settur undir rúmdýnu þeirra og skrefateljari á úlnliðinn.
Þegar vísindamennirnir báru saman fólk með léleg og góð svefngæði, sáu þeir skýran mun á skrefafjölda næsta dags. Þeim mun betur sem þátttakendurnir sváfu, þeim mun minna andvaka voru þeir og hreyfðu sig meira daginn eftir.
Þegar þátttakendurnir gengu mun fleiri skref á dag lengdist svefn þeirra næstu nótt aðeins um tæplega tvær mínútur.
Segja vísindamennirnir að áhrifin séu svo lítil að þau hafi varla neina þýðingu.
Sex til sjö klukkustunda svefn tengdist mesta skrefafjöldanum daginn eftir. Mjög stuttur svefn fækkaði skrefunum mikið og það sama gerði mjög langur svefn.
Niðurstöðurnar benda til að það geti veitt bakslag að stytta svefninn til að geta stundað hreyfingu að morgni. Ef þig skortir svefn, þá hreyfir þú þig minna restina af deginum, ekki meira.