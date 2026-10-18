Trump skortir ekki sjálfsálit – „Ég er með hæstu greindarvísitöluna“

Donald Trump er þekktur fyrir að hafa mikið álit á sjálfum sér og þegar hann ræddi við bandaríska tímaritið TIME nýlega var hann ekki í miklu vafa um eigið ágæti þótt mjög margir aðrir hafi miklar efasemdir um ágæti hans.
Rætt var um gervigreind í viðtalinu en það tók skyndilega undarlega stefnu þegar Trump byrjaði að tala um látinn frænda sinn og eigið gáfnafar.
Þetta gerðist eftir að Trump var spurður hvort hann treysti Sam Altman, forstjóra OpenAI. Í staðinn fyrir að svara þessu fór Trump að ræða um frænda sinn, John Trump, sem starfaði lengi við góðan orðstír hjá Massaschusetts Institute of Technology (MIT).
Því næst kom Trump að tengingu á milli eigin gáfnafars og erfða í fjölskyldunni. „Frændi minn var hjá MIT í 41 ár og ég, í fullri hreinskilni, ég trúi á erfðir,“ sagði hann.
The Independent segir að John Trump hafi verið verkfræðingur og eðlisfræðingur og hafi hlotið hin virtu bandarísku verðlaun „National Medal of Science“ fyrir störf sín.
Forsetinn hefur áður dregið John Trump fram í sviðsljósið þegar rætt var um gáfnafar. Í kosningabaráttunni 2016 sagði hann frænda sinn hafa verið mjög gáfaðan og sagði það vera vegna „góðra gena“ í ættinni.
Í viðtali á síðast ári ræddi Trump um eigið gáfnafar og sagði: „Ég er með hæstu greindarvísitöluna.“ Hann lagði ekki fram nein gögn þessu til stuðnings og byggir þetta væntanlega á eigin mati. Líklega eru mjög margir sem efast stórlega um sannleiksgildi þessarar fullyrðingar og lái þeim hver sem vill.