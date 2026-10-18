Þess vegna er erfiðara að taka utan af sumum eggjum en öðrum

Þú hefur örugglega lent í því að hafa soðið egg, kælt þau og síðan byrjað að taka utan af þeim. Skurnin fer nánast af sumum við það eitt að horft sé á þau en af öðrum fylgja stór stykki af eggjahvítunni með og þú stendur uppi með egg sem lítur út eins og það hafi verið í orustu.
Það er engin tilviljun að þetta er svona. Skýringin á þessu liggur í ferskleika eggjanna.
Það hljómar kannski undarlega en það er oft erfiðara að taka utan af alveg nýjum eggjum en eggjum sem hafa verið í ísskápnum í nokkra daga.
Ástæðuna fyrir þessu er að finna í efnasamsetningu hvítunnar. Nýverpt egg er venjulega með lágt pH-gildi sem þýðir að það er ekki eins basískt og eldri egg.
Eftir því sem egg eldast, sleppur koltvísýringur hægt og rólega út úr því í gegnum litlar æðar í skurninni. Þetta veldur því að pH-gildið hækkar. Þessi breyting gerir að verkum að soðin eggjahvíta á auðveldara með að sleppa í gegnum himnuna, sem er rétt innan við skurnina.
Þess vegna er oft auðveldara að taka utan af eggi sem hefur verið aðeins í ísskáp en alveg fersku egg.