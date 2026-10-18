Sagan um Rosu og Josefa

Árið 1878 fæddust síamstvíburarnir Rosa og Josefa Blažeka þar sem nú er Tékkland. Þær voru samvaxnar við grindarholið. Þær urðu síðar þekktar sem tónlistarkonur og komu fram víða um heim.
Saga þeirra þykir ein sú óvenjulegasta í læknisfræðinni.
Rosa varð barnshafandi 1909 og ól son um miðjan apríl 1910. Fékk hann nafnið Franz. Fæðingin vakti mikla athygli því læknar höfðu litla reynslu með þungun og fæðingu hjá samvöxnum tvíburum.
Heimildir frá þessum tíma herma að bæði Rosa og Josefa hafi haft Frank á brjósti. Systurnar voru með sameiginlega blóðrás og það er líffræðilega mögulegt að hormónar frá þungun Rosu hafi haft áhrif á líkama Josefa. En það verður að taka lýsingum á smáatriðum varðandi hormónaáhrifin með fyrirvara því sögulegar heimildir eru ekki nægilega nákvæmar.
Eftir fæðingu Franz héldu systurnar áfram að ferðast um heiminn og troða upp. Þær veiktust báðar alvarlega þegar þær voru á tónleikaferðalagi í Bandaríkjunum 1922 og létust með stuttu millibil. Franz lifði þær báðar.
Saga systranna veitir sjaldgæfa innsýn í læknisfræðina á þessum tíma og það líf sem síamstvíburarnir náðu að skapa sér.