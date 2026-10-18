Norskur unglingur dæmdur í 20 ára fangelsi í Bretlandi – Ætlaði að myrða mann fyrir írönsk stjórnvöld

Norski unglingurinn Johannes Kongsnes Natland, sem er 19 ára, var nýlega dæmdur í 20 ára fangelsi í Bretlandi. Hann var sakfelldur fyrir að hafa komið til Bretlands frá Noregi til að skjóta mann til bana og átti hann að fá sem nemur 3,4 milljónum króna fyrir.
Metro skýrir frá þessu og segir að upp hafi komist um morðáætlunina og hafi lögreglan handtekið Johannes á hóteli í Huddersfield. Hann var með tvær byssur og skotfæri þegar hann var handtekinn.
Hann var ráðinn til verksins af öðrum unglingi, nefndum „Generalen“ sem vann fyrir sænska glæpagengið Foxtrot. Glæpagengið er umsvifamikið í Svíþjóð og vílar ekki fyrir sér að láta myrða fólk. Það hefur einnig tengsl við Íran og er talið hafa tekið að sér morð fyrir írönsk stjórnvöld.
Morðáætluninni var hrundið úr vör eftir að Johannes bárust skilaboð þar sem spurt var: „Vill einhver myrða gegn greiðslu?“
Hann svaraði þessu játandi og fór frá Stavangri til Manchester í mars á síðasta ári til að fremja morðið. Honum var stýrt af enskumælandi manni, sem er nefndur „Agent 47“.
Johannes var stöðvaður af landamæravörðum í Manchester og skipað að fara aftur til Noregs. Það gerði hann ekki og tók leigubíl til Huddersfield þar sem hann fékk 2.000 pund í reiðufé, tvö skotvopn og skotfæri.
Hann skildi eftir sig slóð sönnunargagna, þar á meðal skilaboð til unnustu sinnar og sjálfsmyndir þar sem hann var með byssurnar og peningana á rúminu sínu. Hann reyndi ekki að leyna því hvað hann var að fara að gera þegar hann skrifaðist á við unnustu sína og vini.