Michal hvarf sporlaust eftir skemmtun – 24 árum síðar fann bróðir hans bréf við leiði foreldranna

Það var ekkert óvenjulegt við það þegar hinn 16 ára Mihcal Karas fór út að skemmta sér með vinum sínum í ágúst árið 2000. Hann hafði fengið leyfi hjá foreldrum sínum til að fara með þeim á diskótek í næsta bæ við heimabæ þeirra í Póllandi. Hann átti að vera kominn heim fyrir miðnætti.
En Michal kom aldrei aftur heim.
Daginn eftir stóð reiðhjólið hans enn við diskótekið en Michal var horfinn og engar vísbendingar var að finna um örlög hans.
Fljótlega vaknaði grunur um að eitthvað alvarlegt hefði átt sér stað.
Pólski miðillinn Onet segir að margir af vinum Michal hafi virst hræddir þegar fjölskylda hans reyndi að afla upplýsinga um hvað gerðist þetta kvöld.
Síðar vaknaði grunur um að aðilar tengdir diskótekinu hefðu átt hlut að máli varðandi hvarf Michal. Einn þeirra var síðar dæmdur í fangelsi eftir að sannað var að hann var leiðtogi glæpagengis.
Í september 2023 tók sérstök deild lögreglunnar í Krakow við rannsókn málsins og rannsakaði það út frá kenningu um að Michal hefði hugsanlega verið myrtur. Gólfið í húsnæðinu, þar sem diskótekið var áður til húsa, var rannsakað ofan í kjölinn og grafið var í kringum húsið.
Þann 26. maí 2024 fann bróðir Michal bréf við leiði foreldra þeirra. Nafn Michal stóð á miðanum og einnig annað karlmannsnafn og bæjarnafn.
Lögreglan tók manninn til yfirheyrslu en yfirheyrslan skilaði ekki miklu.
Engin nothæf fingraför fundust á bréfinu.
Það sem vakti vonir fjölskyldunnar um að hún fengi loksins einhver svör um afdrif Michal hefur ekki enn orðið til þess en lögreglan vinnur enn að rannsókn málsins.
Fjölskyldan vonast til að líkamsleifar hans finnist svo hægt verði að jarðsetja hann við hlið foreldra sinna.