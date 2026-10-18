Lisa kom aldrei heim

Þann 7. júní 2015 yfirgaf Lisa Holm, sem var 17 ára, vinnustaðinn sinn sem var kaffihús í sænska bænum Blomberg. Hún ætlaði að aka heim á skellinöðrunni sinni. En hún skilaði sér aldrei heim.
Hún hafði bara unnið á þessu huggulega kaffihúsi, sem hét Cafét, í nokkrar vikur. Í byrjun óku foreldrar hennar henni til og frá vinnu en nú var stundin komin þar sem hún ætlaði í fyrsta sinn að aka þessa 50 kílómetra leið heiman frá sér í Skövde í vinnuna í Blomberg og aftur heim. Hún hafði reynsluekið leiðina með föður sínum og teiknað kort til að vera eins örugg og hægt var.
Hún ók af stað um morguninn glöð í bragði og hlakkaði til að fá fyrstu launin sín fljótlega. Hún var búin að ákveða hvað hún ætlaði að gera við þau.
Foreldrar hennar komu á kaffihúsið seinnipartinn til að heilsa henni og fá sér kaffi.
„Við hjónin voru þar klukkan hálf fimm. Það var hvassviðri með sterkum vindhviðum svo við höfðu góða ástæðu til að aka henni heim en það vildi hún ekki,“ sagði faðir hennar þegar réttað var í málinu.
Næsta lífsmark frá Lisu var klukkan 18.23, þá sendi hún textaskilaboð til hans: „Ég legg af stað heim núna.“
Lisa og nokkrar aðrar stelpur sáu um að loka kaffihúsinu. Klukkan 18.28 hringdi sími föður hennar. Það var líklega vasahringing því hann heyrði í Lisu í bakgrunninum þar sem hún sagði: „Þá er því lokið.“ Á meðan hann reyndi að ná sambandi við hana, var samtalinu slitið.
Lisa var í bleikum jakka þegar hún lagði af stað heim. Það myndi taka hana um 50 mínútur að aka heim. Þegar hún var ekki komin klukkustund eftir símhringinguna fylltist faðir hennar áhyggjum. Hann fór af stað á bílnum og ók í áttina að Blomberg.
„Púlsinn sló hraðar með hverjum kílómetranum. Ég kíkti í skurðina til að sjá hvort hún lægi þar. Ég hugsaði með mér að hún hlyti að hafa lent í slysi,“ sagði hann þegar réttað var í málinu.
Þegar hann kom til Blomberg létti honum því hann sá skellinöðru Lisu bak við kaffihúsið. En léttirinn breyttist í efa þegar hann sá að lykillinn var í kveikilásnum.
Hann hringdi aftur í hana en það var slökkt á símanum. Þá hringdi hann í lögregluna.
Skömmu síðar hófst ein umfangsmesta rannsóknin í sænskri sakamálasögu.
Hvarf sporlaust
Í lögregluskýrslum kemur fram að lögreglan taldi nánast strax að Lisa hefði ekki horfið af fúsum og frjálsum vilja. Strax um kvöldið var unnið út frá þeirri kenningu að hún hefði verið numin á brott.
Hlaða, við hliðina á kaffihúsinu, var rannsökuð og sporhundur fenginn á vettvang. Um nóttina byrjuðu lögreglumenn að banka upp á hjá nágrönnum í Blomberg í von um að einhver hefði séð Lisu. En þegar sól reis um morguninn var Lisa enn týnd og lögreglan var engu nær um hvað hafði orðið um hana.
Um leið og lögreglan sendi út eftirlýsingu gerði hún fyrstu uppgötvunina. Skellinöðrutaska Lisu fannst. Það var herragarðseigandi, sem bjó nærri kaffihúsinu, sem hafði fundið hana og kom henni til lögreglunnar. Hann átti kaffihúsið og hlöðuna þar sem taskan fannst.
Fleiri mikilvægar uppgötvanir
Fundur töskunnar styrkti grunsemdirnar um að Lisa hefði orðið fórnarlamb glæps. Lögreglan bætti við mannafla og fleiri hlutir fundust meðfram malarvegi nokkur hundruð metra sunnan við kaffihúsið. Þetta voru farsímahulstur, kvittun, miði og brotin farsími. Foreldrar Lisu staðfestu strax að þetta væru munir í eigu Lisu.
Vinir og fjölskylda Lisu voru yfirheyrð og farsímanotkun hennar var skoðuð. Ekkert fannst sem benti til að einhver hefði viljað henni illt. Á miðvikudeginum voru samtökin Missing People beðin um aðstoð við leitina og bættist þá fjöldi sjálfboðaliða við hóp leitarmanna.
Innan nokkurra klukkustunda voru 1.000 manns komin til leitar og svæðið var fínkembt.
Um kvöldið fann lögreglan eyrnalokka Lisu í hlöðunni við hliðina á kaffihúsinu. Síðan fannst ökuskírteinið hennar og lyklar.
Nú var búinn til prófíll af gerandanum og samkvæmt honum hafði einhver staðkunnugur numið Lisu á brott.
Lögreglan aflaði lífsýna úr íbúum í nágrenninu til að bera saman við það sem hafði fundist. Meðal þeirra sem lífsýni voru fengin hjá var Nerijus Bilevicius, 35 ára verkamaður frá Litáen, og það sama gilti um yngri bróður hans. Þeir höfðu unnið á herragarðinum í nokkur ár. Þeir höfðu meðal annars unnið í hlöðunni þar sem sumar af eigum Lisu höfðu fundist.
Sem starfsmenn herragarðsins höfðu þeir einnig aðgang að Martorp býlinu og nú beindust sjónir lögreglunnar að því.
Afgerandi fundur
Föstudaginn 12. júní leitaði Missing People að Lisu nærri Martorp. Þá komu Litháarnir tveir akandi þangað en býlið er í um þriggja kílómetra fjarlægð frá Blomberg. Nerijus sagði sjálfboðaliðunum að þeir skyldu hafa sig á brott því það væri búið að leita á svæðinu.
Þetta fannst sjálfboðaliðunum grunsamlegt og höfðu þeir samband við lögregluna og héldu leit sinni áfram. Undir hrúgu af spreki fundu þeir bleika jakka Lisu og hjálminn hennar.
Lögreglan bætti nú í leitina við Martorp og um kvöldið fannst lík Lisu í vinnuskúr. Það hafði verið falið í skáp, 20 metra frá sprekahrúgunni þar sem jakkinn og hjálmurinn fundust.
Um klukkan 20 voru Nerijus og bróðir hans handteknir sem og eiginkona Nerijus.
Um miðnætti sagði Jenny Widén, talskona lögreglunnar, að lögreglan hefði fundið lík og teldi nær öruggt að það væri líkið af Lisu. Búið væri að láta fjölskyldu hennar vita.
Þar með var leitinni lokið og næsta morgun vöknuðu nágrannar upp við þessar hræðilegu fréttir.
Mörg hundruð manns söfnuðust saman við Hertigs Johans torg í Skövde og seinnipart var kveikt á kertum og blóm lögð til minningar um Lisu.
Morðið var að vonum mikið áfall fyrir alla bæjarbúa og héldu þeir áfram næstu daga að leggja blóm við morðvettvanginn til að heiðra minningu hennar.
Neitaði sök
Nerijus og bróðir hans voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald, grunaðir um morð.
Bróðurnum var síðan sleppt og fallið frá því að ákæra hann. Í október, fjórum mánuðum eftir að Lisa var myrt, var Nerijus færður fyrir dómara.
Hann var ákærður fyrir að hafa hengt Lisu og að hafa sett límband yfir munn hennar og nef og utan um höfuð hennar.
Það var hægt að tengja hann við morðið á grunni DNA úr honum sem fannst á fatnaði Lisu. Einnig reyndust blóðblettir og sæði, sem fannst í hlöðunni, vera úr honum. Hár af Lisu fannst einnig á morðvettvanginum. Þrátt fyrir þetta neitaði hann að hafa myrt hana.
Þegar hann var yfirheyrður í síðasta sinn fyrir réttarhöldin, sagði hann: „Ég hef ekki snert þessa stelpu. Ég hef hvergi verið með henni. Ég hef aldrei á ævinni séð hana.“
Dómurinn
Þegar lögreglan kynnti honum sönnunargögnin var erfitt fyrir hann að þræta en það gerði hann samt.
Allt benti til að hann hefði nauðgað Lisu og myrt.
Bróðir hans vitnaði gegn honum fyrir dómi. Hann sagði að Nerijus hefði hegðað sér undarlega eftir að Lisa hvarf og hefði hvatt sig til að ljúga um hvað þeir gerðu kvöldið sem Lisa hvarf.
Í ákærunni kom fram að Nerijus hefði hengt Lisu í hlöðunni með kaðli sem var bundinn við rör á veggnum. Þegar lögreglan rannsakaði rörið var það þakið ryki nema þar sem kaðallinn hafði legið yfir það. Því næst var líkið flutt Martorp og falið í skáp þar til það fannst fimm dögum síðar.
Lykkjan var enn um háls hennar þegar hún fannst. Hún var í fötum en þau sátu ekki rétt á henni.
Þegar lögreglan skoðaði tölvu Nerijus fann hún kynferðislegar myndir af bundnum konum. Þetta styrkti kenninguna um ástæðuna fyrir morðinu.
Nerijus var dæmdur í ævilangt fangelsi.
Hann hóf afplánunina í fangelsi í Norrtäle en var framseldur til Litáen 2017 að eigin ósk.
Hann lifði ekki lengi þar því þann 3. ágúst 2022 stakk samfangi hans hann í hálsinn með hníf þegar þeir voru í göngutúr.
Samfanginn, Robert Raulyn, var að afplána dóm fyrir að hafa nauðgað börnum og að hafa myrt móður sína og stjúpföður. Honum hafði tekist að búa til hníf sem hann notaði til að stinga Nerijus í hálsinn. Honum blæddi út í sjúkrabílnum á leið á sjúkrahús.