Kínverjar íhuga útflutningstakmarkanir á gervigreind og sólar- og líftækni

Kínverska einræðisstjórnin íhugar nú að setja útflutningstakmarkanir á gervigreind og sólar- og líftækni. Er þetta gert vegna vaxandi spennu gagnvart Vesturlöndum vegna viðskipta og aukinnar samkeppni.
Samkvæmt tillögunni, sem var lögð fram af ráðuneytum viðskipta og tækni, verður 40 tæknum bætt við núverandi lista yfir útflutningstakmarkanir. Almenningur hefur tækifæri til 15. nóvember til að koma að athugasemdum við tillögurnar.
The Independent segir að tillögurnar nái yfir grunnstoðir gervigreindariðnaðar landsins. Þær ná einnig yfir frumu- og erfðatækni, kjarnsýrulyf og tækni sem tengist framleiðslu á fjölkristölluðu silíkoni, sílíkonþynnum og sólarsellum.
Ráðuneytin segja að takmörkunum sé ekki beint að einhverju sérstöku landi, héraði eða fyrirtæki heldur sé þetta hefðbundin stjórnun á viðskiptum með tækni.
Kínversk yfirvöld hafa einnig hert ýmsar reglur varðandi viðskipti með tækni til erlendra fyrirtækja og ríkja að undanförnu og er talið líklegt að þetta megi rekja til vaxandi samkeppni á alþjóðavettvangi og spennu á alþjóðavettvangi, sérstaklega í samskiptunum við Bandaríkin.