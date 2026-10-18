Fyrrum lífvörður Andrésar stígur fram – „Ég sá þetta með eigin augum“

Það er ár síðan að Andrés, bróðir Karls Bretakonungs, var sviptur konunglegum titlum sínum og gert að láta af störfum fyrir hirðina. Í ofanálag var honum sparkað út úr konunglegu húsnæði sínu.
En vandræðum Andrésar er ekki lokið því hann er enn á milli tannanna á fólki og nýlega versnaði staðan enn þegar fyrrum lífvörður hans steig fram og skýrði frá því að það hafi verið hann sem veitti lögreglunni upplýsingar sem urðu Andrési að falli.
Paul Page heitir lífvörðurinn fyrrverandi en hann er nú farinn á eftirlaun. En þar á undan var hann lífvörður Andrésar og annarra í konungsfjölskyldunni í sex ár.
Í samtali við The Telegraph sagði hann að hann hafi verið hunsaður af Lundúnalögreglunni þegar hann ætlaði að afhenda mikið af sönnunargögnum varðandi hegðun Andrésar en hann hefur meðal annars verið sakaður um að hafa beitt ungar stúlkur kynferðisofbeldi og vinátta hans við barnaníðinginn Jeffrey Epstein hefur einnig verið mikið rædd.
Page segist því hafa farið hærra upp í kerfinu með sönnunargögnin og það virðist hafa borið árangur því enn er verið að rannsaka meint brot Andrésar, sem ber nú heitið Andrew Mountbatten-Windsor.
Page sagði að þær upplýsingar, sem hann hefur, snúi að Andrési, Ghislaine Maxwell, sem var samstarfskona Epstein, og um margar konur sem „hann sá með eigin augum fá aðgang að Buckingham Palace“. Allt þetta fólk fékk því aðgang að þessu mikilvægasta aðsetri konungsfjölskyldunnar án þess að heimsóknirnar væru skráðar.
Andrés hefur alltaf vísað öllum ásökunum á hendur sér á bug.