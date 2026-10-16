Táningur tjáir sig um af góðverk sitt: „Þetta braut í raun hjarta mitt“

18 ára gamall nýútskrifaður nemandi úr framhaldsskóla í Arizona gaf eldri manni, sem hann þekkti ekki, skóna sína eftir að hafa tekið eftir því hversu illa á sig komnir skór mannsins voru. Hann varð síðan eftir hjá manninum og spjallaði við hann, en í ljós kom að maðurinn hafði nýlega misst eiginkonu sína.
Jordan Hope var á leið í bankann í Maricopa í Arizona í Bandaríkjunum fyrr í mánuðinum þegar hann kom auga á mann sem gekk um bílastæði við Walgreens-verslun í mjög slitnum skóm. Í stað þess að halda sína leið stoppaði Hope, sneri við og bauð manninum skóna sem hann var sjálfur í.
Atvikið, sem náðist á myndir og myndband, vakti mikla athygli eftir að íbúi á svæðinu deildi efninu á netinu. En sagan á bak við gjörninginn leiddi í ljós að ákvörðun Hope um að stoppa varð til þess að meira gerðist en aðeins skipti á skóm.
Samkvæmt AZFamily, sem ræddi við Hope um atvikið, ók ungi maðurinn upphaflega í burtu, en ákvað svo að snúa við til að kanna hvernig manninum liði.
Hvers vegna gaf Jordan Hope eldri manninum skóna sína?
Hope sagði að ákvörðun hans hefði sprottið af trú hans, fremur en að hann hefði vænst nokkurrar viðurkenningar.
„Mér fannst eins og Guð segði mér að fara þangað, snúa mér við og gefa honum nýja skó,“ útskýrði hann.
Yareli Madrid varð vitni að atvikinu mánudaginn 5. október og birti myndir og myndskeið í Facebook-hópnum The Original City of Maricopa, AZ. Madrid hrósaði Hope fyrir að hjálpa öðrum án þess að sækjast eftir athygli eða hrósi, og lýsti því yfir að atvikið hefði snert hana djúpt.
„Að sjá þennan unga mann fara úr skónum og gefa þá eldri manni sem þurfti á þeim að halda, snerti hjarta mitt virkilega,“ skrifaði Madrid í færslunni. „Það sem gerir þetta enn sérstakara er að hann gerði þetta án þess að nokkur sæi til, án myndavéla og án þess að vænta nokkurrar viðurkenningar eða hrós. Hann sá einfaldlega mann í neyð og veitti aðstoð af góðmennsku sinni.“
Framlag Hope lauk ekki þegar hann gaf skóna. Eftir að hafa ekið á brott sneri hann aftur í Walgreens-verslunina og fann manninn þar inni, þar sem hann var að reyna að kaupa sælgæti. Hope ákvað að kaupa sælgætið fyrir manninn og sá síðan til þess að þeir kæmust báðir á veitingastaðinn Culver’s í nágrenninu, þar sem þeir snæddu hádegisverð saman.
Hvað gerðist eftir að Jordan Hope komst að því að maðurinn hefði misst eiginkonu sína?
Í samtali þeirra komst Hope að því að gamli maðurinn hefði misst eiginkonu sína aðeins tveimur vikum áður. Þessar upplýsingar settu tímann sem ungi maðurinn varði með honum í nýtt samhengi, þetta var meira en bara gjöf í formi skófatnaðar.
„Þetta braut í raun hjarta mitt,“ sagði Hope. „Ég held einfaldlega að hann hafi þurft á vini að halda.“
Framlag unga mannsins fólst því í meiru en að veita manninum hagnýta aðstoð sem hann þurfti á að halda. Hann gaf sér einnig tíma til að hlusta og veita honum félagsskap í kjölfar mikils persónulegs missis.
„Ég er bara maður sem reynir að breiða út jákvæðni í þjónustu Drottins.“ Hope hefur haldið sambandi við manninn og hringir í hann daglega til að kanna hvernig hann hefur það.
Söfnun á vefsíðunni GoFundMe, sem stofnuð var fyrir manninn, hefur þegar skilað um 1.000 dölum. Að sögn Hope munu fjármunirnir nýtast til kaupa á matvöru og standa undir öðrum útgjöldum.