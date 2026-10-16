Óhugnanleg þróun meðal ungmenna

Frönsk öryggisyfirvöld hafa nokkra tugi ungmenna undir eftirliti vegna tengsla þeirra við samfélag á netinu þar sem fjöldamorðingjar eru hafnir til vegs og virðingar og ódæðisverk þeirra upphafin.
Innanríkisráðherra Frakklands segir sífellt fleiri ungmenni tengjast þessum hópum og að þróunin valdi yfirvöldum áhyggjum. Frá þessu greinir franska dagblaðið Le Parisien, sem vísar til ummæla Laurent Nuñez, innanríkisráðherra Frakklands, í viðtali við sjónvarpsstöðina France 2 á föstudag.
Netsamfélagið sem vísað er til í umfjölluninni gengur undir heitinu True Crime Community (TCC) og tengist meðal annars ungmennum sem upphefja fjöldamorð og gerendur þeirra á samfélagsmiðlum.
„Þetta er vaxandi fyrirbæri í Frakklandi,“ sagði Nuñez og greindi frá því að franska innanríkisöryggisstofnunin DGSI fylgdist nú með nokkrum tugum ungmenna sem aðhyllast þessa hugmyndafræði.
Fjórtán ára drengur hóf skothríð í skóla
Málið hefur vakið sérstaka athygli í Frakklandi eftir að fjórtán ára drengur hóf skothríð með haglabyssu í skóla sínum í bænum Aubagne í suðurhluta landsins á mánudag í síðustu viku.
Skólastjóri og kennari særðust í árásinni áður en tókst að afvopna drenginn.
Hann var handtekinn og viðurkenndi verknaðinn en neitaði því að hafa ætlað að bana þeim sem hann skaut á. Drengurinn hefur jafnframt viðurkennt að hafa orðið fyrir áhrifum frá TCC-menningunni.
Á fimmtudag var annar drengur, þrettán ára, handtekinn vegna gruns um að hafa verið í samskiptum við árásarmanninn í gegnum TikTok.
„Líf þeirra snýst um samfélagsmiðla“
Nuñez segir að ungmennin sem tengjast þessum netkimum séu oft félagslega einangruð og verji miklum tíma á samfélagsmiðlum, þar sem þau komist í kynni við önnur ungmenni sem deila áhuga þeirra á fjöldamorðingjum.
„Þetta eru ungmenni sem eru þegar félagslega einangruð, sem eru mjög ung og þar sem lífið snýst um samfélagsmiðla. Þau tengjast öðrum ungmennum og mynda samfélög af þessu tagi,“ sagði ráðherrann.
Hann segir hugmyndafræðina meðal annars tengjast öfgahægri viðhorfum, þótt ungmennin geri sér ekki alltaf grein fyrir þeim hugmyndafræðilega grunni eða hvað hann felur í sér.
„Þau eru 14 eða 15 ára og eru stundum ekki einu sinni fær um að skilja þennan hugmyndafræðilega grunn öfgahægrisins. Þau dýrka þá sem hafa framið fjöldamorð, eins og mörg dæmi eru um í Bandaríkjunum og Kanada.“
Áhyggjur víðar í Evrópu
Olivier Christen, saksóknari Frakklands í hryðjuverkamálum, segir að þróunin sé ekki aðeins áhyggjuefni í Frakklandi heldur einnig í öðrum ríkjum Evrópusambandsins.
Hann segir tiltölulega fá sakamál enn tengjast þessari menningu, en að yfirvöld sjái vísbendingar um að hún fari vaxandi.
Christen lagði þó áherslu á að ógnin væri enn lítil í samanburði við aðrar hryðjuverkaógnir. Um 88 prósent þeirra hryðjuverkamála sem frönsk yfirvöld hafa til rannsóknar tengjast íslamskri öfgahyggju. Þar á meðal eru mál sem varða börn og unglinga.