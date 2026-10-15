Fimm mistök sem pör gera í sambandinu - Svona er hægt að forðast þau

Nýlegar rannsóknir, sem birtar voru í tímaritinu Family Process, leiddu í ljós að bætt samskipti og tilfinningalegt öryggi tengdust meiri ánægju í sambandinu. Það krefst fyrirhafnar að viðhalda þessum tengslum, sérstaklega þegar pör komast í fastar skorður og fara að halda að þau viti nú þegar allt hvert um annað, að sögn Tammy Nelson, Ph.D., vottaðs kynlífsfræðings, kynlífsráðgjafa og heildræns sambandsráðgjafa í Los Angeles.
„Fólk upplifir samræmi á ólíkan hátt hjá mismunandi fólki á mismunandi tímum,“ sagði hún við Fox News Digital. „Sambandið mun ganga í gegnum þroskastig, rétt eins og þú.“
Nelson benti á fimm algeng mistök, allt frá því að missa forvitnina til þess að forðast erfiðar samræður, sem geta veikt tengsl para, og útskýrði hvernig megi forðast þau.
Nr. 1: Að ganga út frá því að þú vitir allt um maka þinn
Að missa forvitnina gagnvart maka sínum getur með tímanum dregið úr aðdráttarafli, að sögn Nelson. „Þannig verðum við ástfangin, þegar einhver sýnir okkur forvitni,“ segir hún. „Þegar einhver kemur að okkur og segir: ‚Ég hef mikinn áhuga á þér. Ég er forvitinn um þig. Við löðumst að einhverju sem er í rýminu á milli okkar, en síður að því sem situr við hliðina á okkur í sófanum kvöld eftir kvöld; þess vegna eigum við það til að missa þessa forvitni.“
Þótt einhver kunni að halda að hann viti allt um maka sinn, „hvað honum finnst gott að borða, hvað hann vill horfa á í sjónvarpinu, hvað honum gæti líkað í rúminu“, þá geta þessar óskir og þarfir breyst með tímanum, segir Nelson.
„Ekki setja maka þinn í fastmótaðan kassa,“ segir Nelson og hvetur pör til að halda áfram að vera forvitin og spyrja spurninga. „Hver er makinn að verða? Hvað er hann að hugsa? Hverjar eru langanir hans? Hvernig sér hann framtíðina fyrir sér?“
Nelson bendir á að þegar forvitnin gagnvart makanum dvínar, getur athygli frá einhverjum utan sambandsins stundum orðið sérstaklega aðlaðandi.
„Það er einmitt ástæðan fyrir því að fólk heldur framhjá, er það ekki? Einhver birtist sem hefur mikinn áhuga á okkur,“ segir hún. „Okkur finnst það dásamlegt. Og þess vegna borgum við meðferðaraðila til þess að einhver spyrji okkur spurninga.“
Nr. 2: Að forðast erfiðar samræður
Að forðast erfiðar samræður, og láta hjá líða að veita því athygli sem ósagt er, getur skapað vandamál í sambandi, varaði Nelson við. „Veitið því athygli hvað þið ræðið ekki, og hvers vegna,“ ráðlagði hún.
Þegar kemur að vandamálum í samböndum gætu pör sem forðast ágreining verið berskjaldaðri en þau sem tjá ósætti sitt opinskátt. „Þetta á ekki við um fólkið sem rífst og á í samskiptum allan tímann. Þetta á við um fólkið sem rífst ekki, deilir ekki og á ekki í neinum samskiptum,“ sagði sérfræðingurinn.
Nelson hvetur pör til að taka eftir því hvaða málefni verða til þess að þau draga sig í hlé eða loka á sig í átökum til dæmis mál er varða fjármál eða kynlíf og reyna þess í stað að takast á við þessar erfiðu umræður.
„Þið eruð líklega að forðast þetta vegna þess að þið viljið ekki lenda í átökum, sem er fullkomlega skiljanlegt, en reynið kannski að veita þeim sviðum athygli þar sem svigrúm gæti verið fyrir betri samskipti,“ ráðleggur hún
Nr. 3: Að einblína á það sem er að í kynlífinu
Að sögn Nelson getur það gert nándina erfiðari þegar pör ræða kynlíf og einblína á kvartanir í stað þess að horfa á það sem gengur vel. „Lykillinn hér er að ræða ekki það sem gengur ekki upp, hvað makinn gerir ekki, eða hvers vegna þið stundið ekki kynlíf oftar,“ segir hún. „Galdraformúlan,“ að sögn Nelson, felst í því að makarnir segi hvor öðrum frá því hvað þeim líkar vel og hvað virkar vel.
„Lykillinn að öllu saman er sá að þú færð meira af því sem þú kannt að meta,“ segir hún. „Ef þú bendir á að makinn hegði sér ekki eins og þú vilt, þá skapast átök, fólk fer í vörn og þér líður illa með sjálfan þig. Það hjálpar ekki til. Það er ekki sérlega heillandi.“
Í stað þess mælir hún með því að beina sjónum að því jákvæða, með því að segja maka sínum frá því sem manni hefur líkað við í kynlífinu, hvort sem um er að ræða eitthvað sem á sér stað núna eða dýrmæta upplifun frá því fyrir mörgum árum. „Hvort sem þið eruð nýbyrjuð saman eða búin að vera par lengi, byrjið þá á einhverju sem þið kunnið að meta, og nefnið síðan eitthvað sem þið vilduð fá meira af,“ ráðleggur hún. „Byggið ofan á það sem virkar nú þegar.“
Nr. 4: Að festast í „viðhaldsham“
Önnur möguleg mistök eru að láta hversdagslegar skyldur lífsins ryðja úr vegi tækifærum til vaxtar og spennu. Nelson hvetur pör til að velta því fyrir sér hvort sambandið sé fyrst og fremst í „viðhaldsham“ eða „vaxtarham“.
Viðhaldshamur felst í því að sinna hversdagslegum skyldum í sameiginlegu lífi, sem Nelson segir vera nauðsynlegt. „Við þurfum jú að borga reikningana. Við þurfum að tryggja að hiti og rafmagn virki,“ segir hún. „Samband þarfnast viðhalds, rétt eins og vinnan eða lífið sjálft. En það þarf líka vöxt.“
Útvíkkunarfasinn felur hins vegar í sér að prófa nýja hluti saman og finna leiðir til að halda spennunni í sambandinu. Ef áherslan er of mikið á viðhald en of lítið á útvíkkun, gæti öðrum eða báðum aðilum leiðist og þeim fundist þeir vera fastir í hjólförum, varar Nelson við.
„Á hinn bóginn, ef áherslan er of mikið á útvíkkun, gæti manni fundist maður vera sífellt að gera eitthvað nýtt, að það sé engin hvíld og kannski ekki nægileg tenging. Öll sambönd þurfa á frelsi og tengingu að halda.“
Nr. 5: Að viðhalda tengingu við sjálfan sig
Að sögn Nelson geta pör einnig misst af tækifærum til tengingar þegar þau finna fyrir hlýju í garð maka síns en láta það ekki í ljós. Hún hvetur pör til að veita þeim jákvæðu tilfinningum og líkamlegu skynjunum athygli sem vakna þegar þau hugsa um maka sinn og að deila þessum upplifunum sín á milli.
„Hvar í hjartanu eða líkamanum finnur þú fyrir mestum „krafti“ eða mestri „lifandi tilfinningu“ þegar þú hugsar um maka þinn?“ spurði hún. Nelson bendir á að sumir séu meðvitaðri um þessar líkamlegu skynjanir en aðrir.
„En ef þú getur lagt höndina á hjartað, magann eða axlirnar og sagt: ‚Veistu, þegar ég hugsa um þig finn ég fyrir hlýju í hjartanu,‘ þá er það í raun allt sem þú þarft að deila með makanum. Og stundum skiptir það hann öllu máli.“
Að lokum leggur Nelson áherslu á að til að forðast þessar algengu gildrur þurfi stöðuga athygli, forvitni og vilja til að halda áfram að uppgötva nýja hluti hvort um annað.