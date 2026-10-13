Hér er rottugangurinn mestur samkvæmt nýjum lista

New York og Los Angeles eru áfram í efstu sætum lista yfir þær bandarísku stórborgir þar sem mest er um rottu- og músagang, samkvæmt nýrri úttekt bandaríska fyrirtækisins Terminix sem sérhæfir sig í meindýravörnum.
Detroit er hins vegar ný á listanum, en borgin hefur lengi glímt við rottu- og músagang sem hefur valdið íbúum talsverðu hugarangri.
Úttektin byggir á fjölda þjónustubeiðna sem bárust rúmlega 300 starfsstöðvum fyrirtækisins víðs vegar um Bandaríkin árið 2025. Bandaríska dagblaðið New York Post greinir frá niðurstöðunum.
New York trónir á toppnum, Los Angeles er í öðru sæti og Fíladelfía hefur færst upp í það þriðja. Meðal annarra borga á listanum eru aðrar stórar og fjölmennar borgir eins og Chicago, Houston, Washington, Boston og Dallas.
Athygli vekur að Detroit kemst nú í fyrsta sinn í hóp þeirra tíu borga þar sem mest er leitað til fyrirtækisins vegna nagdýra. Borgin var í ellefta sæti á síðasta lista.
Rottugangur hefur lengi verið vandamál í Detroit. Mary Sheffield, núverandi borgarstjóri, vakti athygli á ástandinu árið 2023 þegar hún gegndi embætti forseta borgarstjórnar.
Í minnisblaði sem Fox News Digital birti greindi Mary frá því að rottugangur hefði verið meðal helstu umkvörtunarefna íbúa á fundi sem hún hélt.
Íbúar hefðu meðal annars bent á að yfirgefnar byggingar og fasteignir sem biðu niðurrifs væru orðnar að gróðrarstíum fyrir rottur.
Samkvæmt Terminix eiga borgirnar á listanum þrennt sameiginlegt: mikinn fólksfjölda, auðvelt aðgengi að mat og góða felustaði fyrir nagdýr.
Mikið magn matarleifa og úrgangs í þéttbýli skapar rottum og músum kjöraðstæður. Ruslagámar, húsasund og almenningsgarðar veita þeim greiðan aðgang að fæðu, á meðan eldri byggingar, neðanjarðarlestarkerfi og fráveitur bjóða upp á skjól og hreiðurstæði.
Fyrirtækið hvetur fólk til að þétta sprungur og op á húsum, geyma matvæli í lokuðum ílátum og gæta þess að matarleifar safnist ekki fyrir.