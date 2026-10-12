Var 15 ár í fangelsi vegna falsaðra sönnunargagna lögreglunnar

Þegar Kirsten Lobato var 18 ára var hún handtekin fyrir morð. Hún var síðar dæmd í fangelsi og sat þar í tæp 16 ár. Þetta gerðist í kjölfar þess að lögreglumenn í Las Vegas í Bandaríkjunum fölsuðu sönnunargögn til að tengja hana við morð sem var framið 2001.
Tæpur áratugur er síðan hún var sýknuð og sleppt úr fangelsi. Nýlega gerði hún sátt við lögregluna í Las Vegas um bætur vegna málsins og fær hún 29,5 milljónir dollara.
Hún var handtekin 2001 grunuð um morðið á Duran Bailey. Lobato var 18 ára. Lík Bailey bar þess merki að hann hefði verið barinn og getnaðarlimur hans hafði verið slitinn af. Lobato var dæmd í 13 til 35 ára fangelsi 2006.
Hæstiréttur Nevada sneri dómnum við 2017 og lét hana lausa úr fangelsi. Hún var þá orðin 35 ára.
Tveimur árum síðar höfðaði hún mál á hendur lögreglunni og sagði tvo nafngreinda lögreglumenn hafa komið á hana sök. The Independent skýrir frá þessu. Sagði hún að lögreglumennirnir hefðu búið til sönnunargögn, falsað framburð hennar og logið því að hún hefði játað að hafa myrt Bailey.
Lögmaður hennar benti á að þegar morðið var framið þá var Lobato í Panaca í Nevada, um 200 kílómetra frá morðvettvanginum.