Útskýra af hverju Trump virðist heltekinn af Jimmy Kimmel

Nýlega mættu John Oliver og Seth Meyers í þátt Jimmy Kimmel, „Jimmy Kimmel Live“ og sögðust vera með kenningu um af hverju Donald Trump virðist hata Jimmy Kimmel meira en nokkurn annan bandarískan sjónvarpsþáttastjórnanda.
Á meðan þeir ræddu um nýja sameiginlega sýningu í New York grínuðust Oliver og Meyers með að þeim finnist þeir alltaf öruggir og verndaðir í sínum eigin kvöldspjallþáttum, svo lengi sem þáttur Kimmel verður á dagskrá.
„Þú dregur alla reiðina að þér,“ grínaðist Meyers með og Oliver bætti við að Kimmell ætti að íhuga að vera í skotheldu vesti. „Við styðjum þig algjörlega. Við stöndum á bak við þig, á sama hátt og við styðjum skotheld vesti,“ sagði hann í gríni.
Ósætti Kimmel og Trump hefur staðið yfir í töluverðan tíma. ABC tók þátt Kimmel tímabundið af dagskrá á síðasta ári eftir að Trump hafði hvatt staðarsjónvarpsstöðvar til að hætta að sýna spjallþátt hans í kjölfar þess að Kimmel setti fram gagnrýni í beinni útsendingu í tengslum við dauða Charlie Kirk.
„Jimmy Kimmel var aðallega rekinn vegna lélegs áhorfs,“ sagði Trump við fréttamenn í september á síðasta ári og bætti við: „Hann sagði líka svolítið slæmt um hinn mikla Charlie Kirk. Jimmy Kimmel er algjörlega hæfileikalaus. Áhorfstölur hans eru mjög lágar og það hefði átt að reka hann fyrir löngu.“
En svo vikið sé að kenningu Oliver og Meyers um hinn mikla áhuga Trump á Kimmel þá sagði Meyers: „Fyrir utan að þér líkar ekki við hann, þá höldum við að hann myndi gjarnan vilja eyða tíma með þér. Ég held að hann telji okkur vera hóp bjána og meira að segja ef við værum aðdáendur hans, myndi hann ekki sýna okkur neina virðingu.“
Kimmel kom þá með sína eigin kenningu um af hverju Trump hefur meiri áhuga á sér en öðrum kvöldþáttastjórnendum. Hann sagði að Trump horfið eingöngu á hefðbundnar sjónvarpsútsendingar, ekki streymisveitur, og Fox News. Þessi kenning gerir að verkum að Oliver fangar ekki athygli Trump því þáttur hans er eingöngu sýndur á HBO streymisveitunni.
Þrátt fyrir að Trump gagnrýni Meyers öðru hvoru á samfélagsmiðlum, þá er þáttur hans sýndur svo seint að Trump horfir líklega ekki reglulega á hann.
„Þegar hann vakir fram eftir og kvartar, tístir og gerir það sem hann nú gerir, þá er þátturinn þinn sendur út alltof seint fyrir hann. Það er löngu komið fram yfir háttatímann hans,“ sagði Kimmel.