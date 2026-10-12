Tvær lykiltölur varpa ljósi á stór vandamál Rússa í Úkraínu – Ákveðin þróun er að koma í ljós

September lauk sem bráðabirgðahápunkti tveggja vaxandi tilhneiginga á vígvellinum í Úkraínu. Ekki er annað að sjá að slæmt tímabil Rússa muni fylgja þeim inn í október miðað við stöðumat.
September var mjög slæmur fyrir Rússa á vígvellinum og versti mánuðurinn síðan í júní 2023 ef miðað er við landvinninga. Bak við þessa þróun liggur mynstur sem breytir frásögninni um stríðsaðilanna.
Finnski greiningarhópurinn Blackbird Group segir að Úkraínumenn hafi endurheimt 190 ferkílómetra lands úr höndum Rússa í september. Tölurnar hvað þetta varðar sveiflast aðeins á milli greinenda en mynstrið er skýrt og kemur fram í niðurstöðum annarra greinenda – Úkraínu gekk vel á vígvellinum.
Það er sérstaklega hin umtalaða aðgerðin Vivaldi, nærri bænum Lyman, sem varð til þess að Úkraínumenn náðu svona miklu landsvæði úr klóm Rússa.
Þessi aðgerð hefur orðið til þess að greinendur og aðrir hafa dregið áhugaverðar ályktanir. Til dæmis sagði Mick Ryan, fyrrum hershöfðingi í ástralska hernum, í fréttabréfi sínu að Úkraínumenn hafi sýnt að hefðbundnar hernaðaraðgerðir séu ekki dauðar.
„Árangur Úkraínu að undanförnu sýnir að Rússar glíma við töluverðar áskoranir í fremstu víglínu og færast fjær því að geta náð markmiðum sínum. Það eru vaxandi líkur á því að þeim takist ekki að leggja Donetsk-hérað undir sig 2027,“ skrifaði Blackbird Group á X.
Ef samantekt Blackbird Group á gangi stríðsins í september er skoðuð nánar sést að mánuðurinn var sérstaklega jákvæður fyrir Úkraínu og að hann virðist, enn sem komið er, vera hápunkturinn á góðu gengi Úkraínumanna við að bremsa framsókn Rússa mikið.
Það eru einnig ákveðin teikn á lofti nú um að október muni verða á svipuðum nótum.
Konrad Muzyka, forstjóri Rochan Consulting, segir að gagnsóknir Úkraínumanna séu að breiðast út til fleiri svæða á víglínunni og að upplýsingar bendi til að þeim gangi vel á ákveðnum svæðum. Ekki liggi þó ljóst fyrir hvort þetta sé hluti af stærri aðgerð.
En það er ekki nóg með að Rússar hafi misst mikið landsvæði, þeir misstu einnig marga hermenn. Samkvæmt tölum frá úkraínska hernum þá voru 46.240 rússneskir hermenn felldir eða særðir í september og hefur fjöldinn aldrei verið meiri í einum mánuði á þessu ári.
En tölurnar um mannfallið hafa verið sveipaðar dulúð og óvissu allt frá upphafi stríðsins og það verður að hafa þann fyrirvara á að ekki er hægt að staðfesta tölur Úkraínumanna óháð þeim.
Úkraínumenn benda á að allt að 90% af skráðu mannfalli Rússa sé hægt að staðfesta með myndbandsupptökum frá drónum.
Þegar tölur um mannfall Rússa á þessu ári eru skoðaðar sést að þær hafa hækkað nánast í hverjum mánuði. Úkraínumenn gerðu það að markmiði sínu í kringum síðustu áramót að fella eða særa 50.000 rússneska hermenn á mánuði.