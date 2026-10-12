Þrír megrunarkúrar sem sérfræðingar mæla með

Ert þú farin(n) að huga að áramótaheitinu? Verður það kannski að léttast? Ef svo er, þá er úr mörgum megrunarkúrum að velja en hverjir virka best?
U.S.News leitaði svara við þessu og bað næringarfræðinga um að dæma 46 megrunarkúra til að finna þann sem tryggir líklega besta árangurinn.
69 næringarfræðingar, prófessorar og aðrir vísindamenn voru í dómnefndinni. Þeir lögðu mat á megrunarkúrana út frá fjórum þáttum: Hversu góða næringu kúrinn tryggir. Hvort einhver heilsufarsáhætta fylgi honum. Hvort þyngdartapið sé til langframa. Og auðvitað hvort hann virki.
Bestu megrunarkúrarnir eru þeir sem innihalda kolvetni, fitu, prótín, vítamín og steinefni en þessi efni gegna öll lykilhlutverki í starfsemi líkamans að sögn sérfræðinganna.
Í þriðja sæti er sveigjanlegi mataræðiskúrinn – Rannsókn frá 2022 sýndi að það að skipta úr venjulegu mataræði yfir í grænmetisfæði getur haft þyngdartap í för með sér.
En meira að segja fyrir þá sem fara ekki alla leið og gerast grænmetisætur að hluta þá er BMI talan þeirra lægri en hjá þeim sem halda sig ekki við grænmetisfæði.
Það eru engar reglur um hversu mikið kjöt má borða en grunnhugmyndin er að fólk dragi smám saman úr kjötneyslunni. Byrji með tvo kjötlausa daga í viku og fari hægt og rólega upp í fimm daga.
Fólk þarf að einbeita sér að grænmetinu í máltíðinni en leyfa sér kjöt öðru hvoru og það þarf að muna að 90 grömm af kjöti á mann er nóg.
DASH-kúrinn er í öðru sæti – Mælt er með honum fyrir þá sem vilja berjast gegn eða koma í veg fyrir of háan blóðþrýsting. Hann getur líka hjálpað til við að losna við nokkur kíló.
Dómnefndin sagði þennan kúr líkjast Miðjarðarhafsmataræðinu en feli í sér nákvæmari leiðbeiningar um magn og hvað matvörur á ekki að innbyrða.
Miðjarðarhafsmataræðið er í fyrsta sæti – Sigurinn var þrælöruggur því sérfræðingarnir eru sammála um að með því að fylgja þessu mataræði borði fólk minna af unnum matvælum og fái mikið af hollri fitu. Þá sé sjónunum almennt beint að heilbrigðum lífsstíl frekar en strangri hitaeiningatalningu.