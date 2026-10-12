Þessi algenga venja getur gert rúmið þitt skítugra en klósettsetu

Hjá flestum er svefnherbergið eitt heilagast rýmið á heimilinu. Þar eyðum við mörgum klukkustundum á hverri nóttu og því leggja margir mikið á sig til að halda bæði rúminu og sængurfatnaðinum hreinum.
En samt sem áður getur miklum meira leynst á lökum og koddaverum en maður skyldi ætla.
Þótt þú sért meðal þeirra sem skipta á rúminu vikulega, þá geta bakteríur náð að hreiðra um sig og þær geta fjölgað sér ótrúlega hratt. Á örfáum dögum getur fjöldi þeirra orðið meiri en á yfirborðsflötum sem flestir tengja yfirleitt við lélegt hreinlæti. Iltalehti skýrir frá þessu og vísar í skýrslu frá Amerisleep.
Í skýrslunni, sem er unnin á grunni rannsóknar, kemur fram að fylgst hafi verið með þróun baktería í sængurfatnaði sem var ekki þveginn í allt að fjórar vikur.
Niðurstaðan var að bakteríunum fjölgaði mjög hratt. Eftir eina viku var dæmi um að 17.000 sinnum fleiri bakteríur væru á koddaveri en á klósettsetu.
Staðan var enn verri varðandi lökin. Eftir viku voru 25.000 sinnum fleiri bakteríur á laki en á hurðarhúni inni á baðherbergi.
Rannsakendurnir fundu meðal annars bakteríur sem geta valdið lungnabólgu og aðrar sem geta valdið matareitrun.
Margir hafa gert það að venju að skipta á rúmunum einu sinni í viku. En það kemur kannski á óvart að bakteríufjöldinn geti verið orðinn svona mikill á aðeins einni viku.
Ástæðan er meðal annars að við svitnum á nóttinni, dauðar húðfrumur detta af okkur sem og aðrir lífrænir afgangar. Þar með skapast góð skilyrði fyrir bakteríur til að safnast saman.
Það er því ekki nóg að skipta á rúminu einu sinni í viku og hvað þá ef það er gert sjaldnar.