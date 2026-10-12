Talina veiktist skyndilega og hvarf – Síðan fannst lík hennar í frystikistu

Vorið 2020 hvarf Talina Galloway frá heimili sínu í Wagoner í Oklahoma í Bandaríkjunum. Ekkert spurðist til hennar og lík hennar fannst ekki fyrr en ári síðar í Arkansas.
Áður en hún hvarf hafði hún birt færslu á Facebook um að hún teldi sig vera smitaða af COVID-19 og vildi ekki fara á sjúkrahús. NBC News skýrir frá þessu.
Kore Bommeli, meðleigjandi Talina, sagði lögreglunni að Talina hefði farið að uppáhaldsvatninu sínu.
En Talina hafði ekki farið á bílnum sínum og ekki tekið veskið sitt með. Lögreglan komst að því að Talina hefði aldrei farið á sjúkrahús í COVID-19 rannsókn.
Það dró síðan til tíðinda í málinu í janúar 2021 þegar Kore var handtekin grunuð um morð og vanhelgun á líki.
Hvarfið
Talina var 53 ára þegar hún hvarf. Hún notaði nafnið Talina Zar á samfélagsmiðlum. Hún bjó í Indiana áður en hún flutti til Wagoner eftir að eiginmaður hennar lést.
í byrjun apríl 2020 birti hún færslu á Facebook þar sem hún sagðist vera smituð af COVID-19 og hefði í hyggju að fara að uppáhaldsvatninu sínu.
Hún setti sig einnig í samband við vin sinn, Marty Angus, sem bjó á svæðinu. Í samtali við KRJH í maí 2020 sagði hann að Talina hefði sagt að henni liði ekki vel og að hún myndi hafa samband aftur þegar henni liði betur. Það gerði hún ekki og hún svaraði ekki textaskilaboðum hans né hringingum.
Það var Kore sem tilkynnti hvarf hennar til lögreglunnar tíu dögum eftir að Talina hvarf. Lögreglan hóf strax rannsókn á málinu og komst fljótt að því að Talina hafði ekki komið á neitt sjúkrahús til að fara í COVID-19 rannsókn. Lögreglan taldi hugsanlegt að hún hefði notað Uber eða svipaða þjónustu til að fara eitthvert í Arkansas en gat ekki staðfest hvort svo var.
Líkið fannst
Í byrjun júní 2020 sagðist vitni hafa séð pallbíl með kerru í eftirdragi og hafi mjög slæm lykt komið frá kerrunni. Var bílnum ekið inn í skóglendi í Mena í Arkansas. Lögreglumaður var sendur til að rannsaka þetta og vitnið taldi að málinu hefði verið lokið. Í janúar 2021 var sama vitnið statt á svæðinu og fann frystikistu sem var límd aftur og barst slæmt lykt frá henni. Í bæði skiptin gat vitnið látið lögreglunni bílnúmer í té og var það skráð á Talina.
Lögreglan fann sundurhlutað lík í frystinum og reyndist það vera af Talina. Ljóst var að hún hafði verið myrt.
Kore var fljótlega í kastljósi lögreglunnar þar sem hegðun hennar þótti grunsamleg og framburður hennar var misvísandi.
Eftir að líkið fannst, komst lögreglan á snoðir um að Kore hafði reynt að eitra fyrir nágranna sínum í Wisconsin árið 2014 með heimagerðu risíni. Hún gekk einnig laus gegn tryggingu eftir að hafa verið með ólöglegt skotvopn í vörslu sinni.
Réttarhöld
Málið frá 2014 var tekið fyrir dóm 2024 og var hún sakfelld fyrir tvær morðtilraunir og dæmd í 25 ára fangelsi og til að sæta sérstöku eftirliti í 15 ár að afplánun lokinni. KJRH skýrir frá þessu.
Í september á þessu ári var ætlunin að taka morðmálið fyrir en áður en réttarhöldin hófust gerði Kore samning við saksóknara. Hún var dæmd í 35 ára fangelsi en frá dómnum dregst fangelsisvist hennar frá 2021.
Hún á möguleika á að fá reynslulausn í lok janúar 2048 en þá verður hún orðin tæplega níræð ef henni endist aldur til.