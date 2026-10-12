Sífellt fleiri uppgjafahermenn í rússnesku elítunni – Stríðið getur breytt uppbyggingu valdsins í Kreml og Kænugarði

Sífellt fleiri uppgjafahermenn tilheyra rússnesku elítunni og í Úkraínu fer vægi uppgjafahermanna í pólitík einnig vaxandi. Þetta getur haft áhrif á framtíð beggja landa.
Það er ekki auðvelt að finna hetjur í viðbjóðslegu stríði á erlendri grund en til að reyna að koma eins mörgum uppgjafahermönnum og hægt er inn á rússneska þingið þurftu Kremlverjar að veiða í gruggugu vatni.
Fyrir þingkosningarnar í síðasta mánuði hafði stjórn Pútíns sett sér markmið um að allt að 150 uppgjafahermenn myndu ná kjöri en það er um þriðjungur þingsætanna.
Þetta reyndist alltof metnaðarfullt og því var markið lækkað í 100 og síðan í 70 af því að það var einfaldlega ekki hægt að finna nokkurn veginn hæfa frambjóðendur.
Vazjinije Istorii, sem er rússneskur miðill í útlegð, skrifaði að innan þingsins hafi verið kvartað undan því að uppgjafahermennirnir hafi „alls ekki passað inn í kerfið“ og að „bara örfáir hafi verið færir um að sinna skynsamlegu starfi í opinbera geiranum“ í umfangsmikilli greiningu á því hvernig Kremlverjar hagræddu kosningunum.
Þegar upp var staðið náðu aðeins 46 uppgjafahermenn kjöri. Þegar nöfn þeirra eru skoðuð sést að fáir þeirra hafa reynslu af því að berjast í Úkraínu. Meðal þeirra er stríðsfréttamaður frá ríkissjónvarpinu, liðsmaður FSB öryggisþjónustunnar, sviðsljóshungraður stjórnmálamaður og sjálfboðaliði sem hlaut heiðursmerki fyrir að gegna herþjónustu í herdeild, þar sem „stjórnmálamenn og „stjörnur““ geta látið sem þær gegni herþjónustu en án þess að lenda í neinni hættu því herdeildin er staðsett víðs fjarri víglínunni og nýtur verndar á æðstu stöðum.
En þrátt fyrir að fáir uppgjafahermenn hafi náð kjöri, þá sjá stjórnmálaskýrendur merki um smávegis breytingu á valdajafnvæginu í Rússlandi og er það herinn sem fær mest út úr þessari breytingu að sögn Jótlandspóstsins.
Á meðan þeir hermenn, sem eru sendir í fremstu víglínu, eru oft hreint fallbyssufóður, þá hafa stríðið og stríðsefnahagurinn tryggt öðrum hópum, sem tengjast hernum, sterkari stöðu.
Ef horft er á fulltrúa hersins á þinginu og fólk tengt varnarmálaiðnaðinum og lobbíistar er tekið með í reikninginn, þá er hér um áhrifamikinn hóp að ræða. Meduza, sem er rússneskur miðill í útlegð, segir að í þessum hópi séu 148 þingmenn, margir með bein tengsl við stríðið.
Það eru sterk öfl í Moskvu sem vilja halda stríðinu áfram og jafnvel hefja ný og geta aukin áhrif hersins gagnast þessum öflum þegar Pútín verður horfinn á braut.
Úkraína
Það er afgerandi munur á hinum pólitísku kerfum í Rússlandi og Úkraínu. Rússland færist sífellt nær því að vera einræðisríki án stjórnarandstöðu en Úkraína er lýðræðisríki með frjálsa fjölmiðla og mjög virkt samfélag almennra borgara.
En í Kænugarði er það sama upp á teningnum og í Kreml, fulltrúar hersins eru að styrkja stöðu sína í hinu pólitíska kerfi.