Sérfræðingar með dómsdagsspá – Öllu getur verið lokið árið 2100

Samkvæmt nýrri áhættugreiningu fyrir alla heimsbyggðina þá eru heilar 17 ógnir sem geta gert út af við mannkynið. Segja sérfræðingarnir, sem gerðu spánna að árið 2100 geti mannkynið heyrt sögunni til.
Það er Lancet-nefndin sem gerði greininguna en hún rannsakar hvaða heilsufarsógnir steðja að mannkyninu á þessari öld.
Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 17 hættur geti gert út af við mannkynið fyrir næstu aldamót. The Guardian skýrir frá þessu.
Tvær hættur þykja sérstaklega alvarlegar en þetta eru kjarnorkustríð og gervigreind sem er notuð í illum tilgangi.
Þá eru loftslagsbreytingarnar og ójöfnuður nefnd sem alvarleg vandamál sem geta gert út af við okkur sem tegund.