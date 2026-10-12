Rithöfundur afhjúpar það sem Trump hræðist mest

Donald Trump segir oft að hann sé „algjör snillingur“ en á bak við þessa tálsýn hans leynist mikið og djúpt óöryggi.
Trump segist vera óhagganlegur og nánast alvitur leiðtogi og hikar ekki við að bera sig saman við áhrifamikið fólk á borð við harðstjórana Vladímír Pútín og Kim Jong-un.
En á bak við stífpússað og sjálfsöruggt yfirborðið leynist mikill ótti við að vera afhjúpaður opinberlega.
Þetta kemur fram í umfjöllun Irish Star sem vitnar í Michael Wolff, sem er rithöfundur sem hefur gefið út nokkrar bækur um Trump.
Í viðtali sagði Wolff að stærsta martröð Trump snúist ekki um alþjóðastjórnmál, efnahagsmál eða stór hneykslismál. Hún snýst um eigið gáfnafar.
„Ég held að efst á listanum hans, listanum yfir það sem pirrar hann, er að vera talinn heimskur. Það er ein ástæða fyrir þessu, hann er heimskur,“ sagði Wolff.
Svo má ekki gleyma vangaveltum um hvort og þá hver búi yfir sönnunargögnum um gáfnaskort og hæfileikaleysi Trump.
Margar sögur hafa verið á kreiki árum saman um að Vladímír Pútín sé með slík sönnunargögn í höndunum. Sumir muna kannski eftir umræðu árið 2017 um svakalegt hneyksli á hóteli í Moskvu þar sem Trump og léttklæddar konur eru sagðar hafa komið við sögu.
Wolff segir að það séu ekki orðrómar á borð við þennan sem halda Trump vakandi á nóttunni. „Ef þetta kæmi fram í sviðsljósið, þá myndi það eiginlega ekki pirra hann, Trump myndi bara segja „Þetta er ekki ég“. Meira að segja ef maður sæi Trump pissa á dýnuna, þá myndi hann bara segja „Nei, þetta er ekki ég,““ sagði Wolff um þessa gömlu orðróma.