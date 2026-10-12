Ótrúlegur listi fyrrverandi eiginmanns yfir „fórnir í hjónabandinu“ kætir netverja: „Hvernig get ég líka skilið við hann?“

Í miðju skilnaðarferli fékk Riley Madison, móðir frá Atlanta, í hendurnar langan lista yfir „fórnir“ sem fyrrverandi eiginmaður hennar sagðist hafa fært á meðan hjónabandi þeirra stóð, þar á meðal, eins og gefur að skilja, að sofa hjá öðrum konum.
„Fyrrverandi eiginmaður minn sendi mér lista yfir það sem hann þurfti að fórna til að vera í sambandi með mér,“ sagði Madison, en TikTok-myndband hennar um listann hefur fengið 15,5 milljónir áhorfa.
Fyrrverandi eiginmaður Madisons setti trúfesti sem sína aðalfórn, eða með hans eigin orðum: „Allar konur sem ég hefði getað stundað kynlíf með síðan við byrjuðum saman.“ (Hann tekur þó ekki fram hvort einhverjar konur hafi í raun verið tilbúnar að sofa hjá honum á þessum tíma.)
Fyrrverandi eiginmaðurinn kennir Madison einnig um það að hann þurfti að gegna venjulegu starfi: „Ég fórnaði frítíma mínum á virkum dögum til að vinna hefðbundna vinnu svo að við gætum komist betur af fjárhagslega.“
Á listanum eru 15 furðuleg atriði til viðbótar sem maðurinn telur sig hafa þurft að fórna, þar á meðal að hafa látið af „venjulegum samræðum við margar konur“, að hafa sparað „peninga sem ég hefði getað varið í sjálfan mig“ og að hafa „hegðað mér eins og hálfviti“.
„Af hverju var hann stoltur af því að vera hálfviti?“ spurði ráðvilltur netverji í athugasemd við myndskeiðið. „Er hann í lagi andlega?“
„Hætti að vera hálfviti,“ skrifaði annar. „Þetta er það sem karlmenn telja að ‚þjáning‘ sé,“ sagði sá þriðji.
„Hvernig get ég líka skilið við hann?“ grínaðist fjórði með.
Í athugasemdum kalla netverjar manninn, sem nú er einhleypur, „narsissista“, „afbrigðilegan“ og einfaldlega „trúð“.
Samkvæmt Susan Spicer, löggiltum klínískum sálfræðingi, er þessi hegðun ekki einsdæmi. „95% sjúklinga minna eru fórnarlömb sjálfsdýrkunar og áfalla,“ sagði Spicer við The New York Post. Hún sagði að hefðbundnar aðferðir feli í sér gaslýsingu, stjórnun, að færa sökina á aðra og að forðast ábyrgð.
Þessir einstaklingar breyta sjaldan hegðun sinni samkvæmt nýlegum rannsóknum.
„Maður myndi ekki búast við því að manneskja, sem maður þekkti sem mjög sjálfhverfa, hefði breyst algjörlega þegar maður hittir hana aftur eftir nokkur ár,“ sagði dr. Ulrich Orth, svissneskur sálfræðingur sem rannsakaði rúmlega 30.000 sjálfhverfa einstaklinga í tímamótarannsókn. „Þetta átti við jafnvel yfir mjög langt tímabil, sem bendir til þess að sjálfhverfa sé stöðugur persónuleikaþáttur.“
Riley Madison þarf þó lítið að velta sér yfir fyrrverandi. Á TikTok-síðu sinni greindi hún frá því að hún væri að lesa listann frá fyrrverandi á meðan hún lá í rúminu með nýja og mjög sæta eiginmanni sínum.
@rileymadison00 Let me know if I was the worst wife ever #fyp #storytime #toxicrelationship #narcissist #ex ♬ original sound - Riley Madison🍋🟩